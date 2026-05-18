DCNews Politica Consultări decisive la Cotroceni: Ce i-au cerut PSD, AUR, PNL, UDMR lui Nicușor Dan despre noul guvern
Data publicării: 18 Mai 2026

Consultări decisive la Cotroceni: Ce i-au cerut PSD, AUR, PNL, UDMR lui Nicușor Dan despre noul guvern
Autor: Andrei Itu

nicusor dan Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
Preşedintele Nicuşor Dan a avut luni, consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare, cu scopul desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. Reprezentanții partidelor au avut mai multe revendicări, propuneri, în vederea formării noului guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat, luni, consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare, cu scopul desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

PSD a fost primul partid care a intrat la consultările cu Nicușor Dan. Discuțiile au durat aproximativ 35 de minute, social-democrații au avut mai multe solicitări.

Revendicările PSD

PSD nu a oferit un nume de premier, însă a lăsat deschisă varianta unui premier tehnocrat, dar a cerut condiții clare pentru guvernare în acest sens. Mai mult, PSD a discutat formarea unei posibile majorități. Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu doreşte un guvern cu Ilie Bolojan premier. Partidul Social Democrat preferă un premier politic, însă, "dacă este nevoie", social-democraţii îşi pot asuma funcția de prim-ministru, au declarat luni surse politice pentru Agerpres, după consultările de la Palatul Cotroceni.

AUR a cerut mandat pentru formarea noii guvernări

Apoi, la consultări a urmat AUR. Președintele partidului AUR George Simion a declarat, după ieșirea de la Cotroceni că „i-a cerut președintelui mandat pentru formarea noii guvernări” și a prezentat un plan de relansare economică. 

El a evidențiat că dacă AUR nu va găsi majoritate, atunci propune ”întoarcea la popor”, respectiv alegeri anticipate.

Ce au solicitat PNL, USR și UDMR, după consultările de la Cotroceni

După AUR, au intrat la consultări reprezentanții PNL, în frunte cu Ilie Bolojan. PNL a evidențiat ideea unei guvernări stabile și a unui premier capabil să gestioneze criza economică, în contextul măsurilor fiscale și al presiunilor bugetare. Ilie Bolojan a spus că PNL nu va mai forma o coaliţie cu PSD, anunțând că ar intra în opoziție dacă social-democrații vor face parte din viitorul guvern.

USR a declarat că nu acceptă o colaborare fără reforme clare și a criticat PSD, solicitând un guvern orientat spre reducerea privilegiilor și reforme administrative. USR nu vrea să guverneze cu PSD.

UDMR a mizat în general pe stabilitate și continuitate guvernamentală, fiind deschisă la mai multe formule, dar cu accent pe predictibilitate. 

Mai mult, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, că „varianta cea mai corectă ar fi să existe în spatele guvernului o majoritate parlamentară transparentă și solidă, fiindcă ceea ce ne așteaptă în 2026 și 2027 necesită responsabilitate politică”. UDMR cere refacerea Coaliției și nu vrea un guvern cu AUR.

