Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern

S-a decis delegația PNL la consultările de la Palatul Cotroceni de luni.

Aceasta va fi formată din:

Ilie Bolojan, Președinte

Dan Motreanu, Secretar General

Cătălin Predoiu, Prim-vicepreședinte

Ciprian Ciucu, Prim-vicepreședinte

Adrian Veștea, Prim-vicepreședinte

Din conducerea partidului, la cosultările de la Palatul Cotroceni, se remarcă o absență, respectiv Nicoleta Pauliuc.

Astfel, se ridică întrebări cu privire la absența acesteia din urmă, având în vedere că, de exemplu, la consultările din luna iunie 2025, delegația PNL a fost formată din președinte, secretar general și cei patru prim-vicepreședinți.

După ce Guvernului Bolojan i-a fost retrasă încrederea de către PSD, Nicoleta Pauliuc a transmis un mesaj contrar liniei oficiale de atunci a partidului, respectiv: ”Îmi doresc parteneriatul cu preşedintele României, care a spus foarte clar că trebuie să fim la guvernare. PNL trebuie să fie la guvernare, pentru că ăsta e scopul nostru: mai bine pentru români. Am vorbit despre continuitatea politicii euroatlantice. Continuăm reformele. Unde putem să le facem? La guvernare. Asta discutăm astăzi aici”. Ulterior, liderii partidului au mers către această linie. În plus, este o abordare pe care și Cătălin Predoiu a susținut-o încă de la început, dar și președintele Nicușor Dan pare că înclină spre această variantă.

Totuși, DCNews a întrebat-o pe Nicoleta Pauliuc despre motivele absenței sale de la Palatul Cotroceni. Aceasta ne-a mărturisit că nu țin de agenda sa, dar și că a aflat odată cu presa că nu face parte din delegația partidului de luni.

În spațiul public s-a conturat ideea că senatoarea liberală ar face parte dintr-o ”grupare anti-Bolojan”, dar, de fiecare dată când un liberal a fost întrebat public despre această ”grupare”, a negat-o vehement, susținând libertatea de exprimare din partid. Rămâne de văzut dacă acestei ”libertăți” i se închid uși în față sau dacă există un motiv justificat pentru componența delegației PNL la Palatul Cotroceni.