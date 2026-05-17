€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Lifestyle Alexandra Căpitănescu, emoționată pe Aeroportul Otopeni la revenirea în România de la Eurovision 2026: „Suntem câștigătorii inimilor”
Data publicării: 17 Mai 2026

Alexandra Căpitănescu, emoționată pe Aeroportul Otopeni la revenirea în România de la Eurovision 2026: „Suntem câștigătorii inimilor”
Autor: Andrei Itu

alexandra capitanescu Captură video - TVR Info
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Alexandra Căpitănescu a oferit primele declarații, pe Aeroportul Otopeni, după revenirea în țară de la Eurovision 2026.

Alexandra Căpitănescu și delegația României s-au întors în țară, duminică după-amiază, după finala Eurovision 2026. Solista care a reprezentat România la Eurovision 2026, desfășurat la Viena, a fost primită cu aplauze pe Aeroportul Otopeni de fanii strânși la Aeroport. 

Alexandra Căpitănescu a oferit și câteva declarații, fiind vizibil emoționată.

Primele declarații ale Alexandrei Căpitănescu, pe Aeroportul Otopeni, după Eurovision 2026

"Mai bine să cânt la microfon, decât să vorbesc! În primul rând, vă mulțumesc tare mult că sunteți aici, pentru că ați fost aici pe tot parcursul acestui concurs și nu numai. Unii dintre voi ați fost de la început, de când nu ne știa nimeni, când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă. Pentru asta vă mulțumim. A fost o experiență foarte frumoasă, dar și foarte grea.

Acum, ne bucurăm pentru clasarea pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, fapt care înseamnă că suntem câștigătorii inimilor şi asta este mai important decât nişte note acordate în general. Eu cred în intuiția publică și cred că publicul are dreptate. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor implicați. Ca un sfat pentru cei care vor mai participa la Eurovision Dragii mei aveți nevoie de o echipă.

(...) Mulțumesc băieților din trupă. Au fost atâția oameni de acasă care ne-au sprijinit, fanii noștri. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit care își sprijină talentele”, a spus Alexandra Căpitănescu la Aeroportul Otopeni.

România, locul 3 la Eurovision 2026

România s-a clasat pe locul 3 la ediția Eurovision 2026, care a avut loc la Viena. România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu prin piesa "Choke Me". Pe primul loc s-a clasat Bulgaria, urmată de Israel.

Un aspect controversat s-a întâmplat cu privire la punctele acordate României de juriul Republicii Moldova, respectiv doar 3 puncte, în timp ce publicul din Republica Moldova i-a oferit punctajul maximum de 12 puncte.

Vezi și -EXCLUSIV Directorul general al „Teleradio-Moldova”, interviu exclusiv pentru DC NEWS: "Alexandra Căpitănescu ar fi meritat 100% să câștige Eurovision 2026"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandra capitanescu
eurovision 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 18-24 mai 2026
Publicat acum 27 minute
Unde va avea loc Eurovision 2027 în Bulgaria? Un oraș popular printre români vrea să fie gazdă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Alexandra Căpitănescu, emoționată pe Aeroportul Otopeni la revenirea în România de la Eurovision 2026: „Suntem câștigătorii inimilor”
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Compania românească care a reușit: își vinde produsele multor armate NATO. Vedeta - autovehiculul blindat VLAH
Publicat acum 1 ora si 23 minute
România ar putea adăuga până la 40 miliarde € la PIB prin transformarea industriei IT - studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 10 ore si 5 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close