Alexandra Căpitănescu, emoționată pe Aeroportul Otopeni la revenirea în România de la Eurovision 2026: „Suntem câștigătorii inimilor”

Alexandra Căpitănescu și delegația României s-au întors în țară, duminică după-amiază, după finala Eurovision 2026. Solista care a reprezentat România la Eurovision 2026, desfășurat la Viena, a fost primită cu aplauze pe Aeroportul Otopeni de fanii strânși la Aeroport.

Alexandra Căpitănescu a oferit și câteva declarații, fiind vizibil emoționată.

Primele declarații ale Alexandrei Căpitănescu, pe Aeroportul Otopeni, după Eurovision 2026

"Mai bine să cânt la microfon, decât să vorbesc! În primul rând, vă mulțumesc tare mult că sunteți aici, pentru că ați fost aici pe tot parcursul acestui concurs și nu numai. Unii dintre voi ați fost de la început, de când nu ne știa nimeni, când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă. Pentru asta vă mulțumim. A fost o experiență foarte frumoasă, dar și foarte grea.

Acum, ne bucurăm pentru clasarea pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, fapt care înseamnă că suntem câștigătorii inimilor şi asta este mai important decât nişte note acordate în general. Eu cred în intuiția publică și cred că publicul are dreptate. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor implicați. Ca un sfat pentru cei care vor mai participa la Eurovision Dragii mei aveți nevoie de o echipă.

(...) Mulțumesc băieților din trupă. Au fost atâția oameni de acasă care ne-au sprijinit, fanii noștri. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit care își sprijină talentele”, a spus Alexandra Căpitănescu la Aeroportul Otopeni.

România, locul 3 la Eurovision 2026

România s-a clasat pe locul 3 la ediția Eurovision 2026, care a avut loc la Viena. România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu prin piesa "Choke Me". Pe primul loc s-a clasat Bulgaria, urmată de Israel.

Un aspect controversat s-a întâmplat cu privire la punctele acordate României de juriul Republicii Moldova, respectiv doar 3 puncte, în timp ce publicul din Republica Moldova i-a oferit punctajul maximum de 12 puncte.

