€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Imagini rare cu Archie și Lilibet, copiii lui Harry și Meghan, surprinși acasă de Paște
Data publicării: 10:56 06 Apr 2026

Imagini rare cu Archie și Lilibet, copiii lui Harry și Meghan, surprinși acasă de Paște
Autor: Iulia Horovei

harry si meghan Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres

Ducesa de Sussex, Meghan, a publicat mai multe înregistrări video cu prinţul Archie şi prinţesa Lilibet, copiii săi și ai prințului Harry, sărbătorind Paștele.

Meghan, ducesă de Sussex, a publicat mai multe înregistrări video cu copiii săi, prinţul Archie şi prinţesa Lilibet, cu ocazia Paştelui, sărbătorit acasă, în familie, relatează luni DPA/PA Media, preluat de Agerpres.

Imagini rare cu Archie şi Lilibet, copiii Ducesei și Ducelui de Sussex

Meghan, soţia prinţului Harry, a postat pe Instagram înregistrări video în care familia participă la o vânătoare de ouă de Paşte, hrăneşte găinile şi se bucură de timpul petrecut acasă.

Într-o înregistrare video, Lilibet se plimbă prin grădină purtând urechi de iepuraş şi ţinând în braţe un iepure de pluş, în timp ce în altul Archie încondeiază ouă de Paşte.

Alte imagini o arată pe ducesă căutând ouă într-un coteţ de găini, acestea fiind însoţite de textul: „Paşte fericit!”.

Prinții de Wales și copiii, în public de Paște

În Anglia, prinţul William şi soţia sa, Kate, împreună cu copiii lor, au participat la tradiţionala slujbă de Paşte, pentru prima dată de la momentul la care prinţesa de Wales a fost diagnosticată cu cancer.

Familia moștenitoare a Marii Britanii. De la stânga la dreapta: Prințesa de Wales (Kate), Prințul George, Prințul Louis și Prințul de Wales (William). Sursa foto: Agerpres

Familia moștenitoare a Marii Britanii. De la stânga la dreapta: Prințesa de Wales (Kate), Prințul George, Prințul Louis și Prințul de Wales (William)

Kate şi William s-au numărat printre membrii de rang înalt ai familiei regale care s-au alăturat duminică regelui Charles al III-lea şi reginei Camilla la slujba de Paşte oficiată la Castelul Windsor, la vest de Londra, împreună cu copiii lor, prinţul George, prinţesa Charlotte şi prinţul Louis.

Meghan și Harry, călătorie în Australia

Postarea de Paşte a lui Meghan vine cu puţin timp înaintea călătoriei pe care cuplul o va efectua în Australia la sfârşitul acestei luni. „Prinţul Harry şi Meghan (...) vor vizita Australia pentru a participa la o serie de evenimente private, de afaceri şi filantropice”, a declarat un purtător de cuvânt al cuplului.

Meghan va fi vedeta unui eveniment rezervat femeilor, la Sydney, în timp ce Harry va ţine un discurs la o conferinţă despre sănătatea mintală, la Melbourne. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

meghan markle
printul harry
ducesa de sussex
ducele de sussex
Familia Regala Britanica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close