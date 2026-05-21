ANRE deblochează accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Bolojan: Un pas pentru a scădea prețul energiei în România

Ilie Bolojan, premierul României, anunță că ANRE a adoptat azi două reglementări care vor duce la deblocarea accesului producătorilor de energie la rețelele electrice. Acestea sunt:

1. Creșterea garanției pentru racordare de la 5% la 20% din tarif.

2. Introducerea unei garanții de 30 de euro/kW, raportată la puterea instalată, pentru obținerea autorizației de înființare.

„Firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții.

Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare.

Noile prevederi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Este una dintre cele trei direcții de bază pe care trebuie să le urmărim pentru a scădea prețul energiei în țara noastră:

deblocarea accesului la rețelele electrice prin desființarea ATR-urilor speculative;

susținerea sistemelor de stocare în baterii sau cu acumulare prin pompaj, care să poată stoca surplusul de energie electrică din timpul zilei și să îl facă disponibil seara;

urgentarea finalizării investițiilor pentru a crește producția de energie și capacitatea rețelelor.

Mulțumesc conducerii ANRE pentru modificarea regulamentului“, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Comunicatul ANRE poate fi consultat aici.