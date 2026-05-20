€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Grupurile politice din Parlamentul European sunt cu ochii pe criza politică din România
Data publicării: 20 Mai 2026

Grupurile politice din Parlamentul European sunt cu ochii pe criza politică din România
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan nicusor dan Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Criza politică din România, care durează deja de câteva săptămâni şi a cărei rezolvare este dificil de anticipat, este urmărită cu interes de grupurile politice din Parlamentul European, care şi-au exprimat sprijinul pentru formaţiunile româneşti afiliate lor.

"Grupul Partidului Popular European (PPE) urmăreşte atent situaţia politică din România alături de partidul din grupul nostru, PNL, iar noi sprijinim deciziile PNL", a declarat, pentru Agerpres, la Strasbourg, Pedro Lopez de Pablo, purtător de cuvânt al grupului europarlamentar PPE.

El a adăugat că grupul PPE a denunţat în Europa "modul în care PSD a cooperat cu extremiştii pentru a pune capăt unei guvernări proeuropene, pro-Ucraina şi pro-stat de drept, care avea o agendă de reforme necesare ţării".

"PSD a decis să oprească acest drum şi să joace jocuri politice, fără un plan alternativ de guvernare", a mai spus reprezentantul grupului europarlamentar PPE.

Membru al grupului Verzilor, Nicolae Ştefănuţă a estimat că "partidele româneşti trebuie să ţină legătura cu Comisia Europeană şi cu confraţii lor de aici, pentru a se asigura că va fi găsită o soluţie", astfel încât România să nu piardă sume importante din PNRR, în condiţiile în care valorile aferente cererilor de plată sunt foarte mari şi depind de reforme importante, dificil de realizat.

"Sincer, nicio ţară europeană nu şi-a răsturnat guvernul, deşi şi în Letonia există acum o criză legată de atacurile cu drone, criză care, înţeleg, se va rezolva destul de repede. La noi, însă, totul a venit cumva din senin", a spus Ştefănuţă, care este şi unul dintre vicepreşedinţii Parlamentului European.

Criza politică din România, sub lupa ECR

Co-liderul grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), Patryk Jaki, a declarat pentru Agerpres că "România are astăzi nevoie de stabilitate, instituţii funcţionale şi un guvern care să aibă atât legitimitate publică, cât şi curajul de a implementa reforme serioase".

Potrivit eurodeputatului polonez, blocajul politic prelungit nu este niciodată benefic şi nu face decât să amplifice incertitudinea economică şi să slăbească încrederea opiniei publice în politică.

"AUR, partenerul nostru din familia politică ECR, a devenit o forţă politică majoră în România şi o prezenţă recunoscută în Parlamentul European. Partidul reprezintă o parte foarte semnificativă a societăţii româneşti şi este absolut legitim ca acesta să participe serios la discuţiile despre viitoarea direcţie a ţării şi despre posibile soluţii de guvernare", a adăugat Jaki.

Conform acestuia, George Simion a demonstrat capacitatea de a mobiliza numeroşi români care se simt ignoraţi de establishment-ul politic tradiţional.

"În definitiv, democraţia înseamnă respectarea realităţilor politice. O ţară precum România are nevoie de dialog responsabil, concentrat pe soluţii, stabilitate economică şi guvernare eficientă - nu de confruntare politică nesfârşită", a încheiat co-liderul grupului ECR.

Grupurile europarlamentare S&D şi Renew nu răspunseseră solicitării Agerpres până la momentul difuzării acestei corespondenţe.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

parlamentul european
psd
pnl
usr
udmr
aur
criza politica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Greșelile care îți cresc prețul vacanței chiar din faza de planificare. O expertă în turism atrage atenția asupra celor mai frecvente capcane
Publicat acum 41 minute
Aston Villa câştigă Europa League. Unai Emery,, omul recordurilor în competiţie
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Fructul numărul unu pentru sănătatea inimii, conform studiilor. Medic cardiolog: „Trebuie consumant aproximativ 150 până la 250 de grame pe zi”
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Grupurile politice din Parlamentul European sunt cu ochii pe criza politică din România
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Corpul tău respinge jobul dacă încep să apară câteva lucruri atunci când muncești
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 36 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 17 ore si 59 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Soluția lui Crin Antonescu la criza politică. Bogdan Chirieac: Chiar le zice pe bune! De aceea are atâția fani!
Publicat acum 13 ore si 15 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 12 ore si 12 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close