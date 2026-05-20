BANCUL ZILEI: Progresele în medicină

Doctorul american spune: La noi, în America, medicina este aât de avansată încât scoatem un rinichi de la un pacient, îl transplantăm la altul, iar după șase săptămâni acesta își caută de lucru.

Doctorul german răspunde: O nimica toată. La noi, în Germania, scoatem un plămâd de la un pacient, îl transplantăl la altul, iar după patru săptămâni acesta își caută de muncă.

Doctorul rus spune: Nici asta nu-i mare scofală. La noi, în Rusia, scoate o jumătate de inimă de lșa un pacient, o transplantăm la altul, iar după două săptămâni amândoi își caută de muncă.

Se ridică și medicul român: N-avem ce să comentăm, toți sunteți înapoiați față de noi. La noi, în România, am luat câțiva fără creier și fără inimă, i-am pus în fruntea țării, și acum toți ne căutăm locuri de muncă.