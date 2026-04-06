BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit

Pune o boabă de mămăligă în ac, și aruncă. Scoate numai crapi de 4, 5, 7, 10 kile. Se uită la ei, și-i aruncă înapoi. Restul pescarilor, înnebuniți.

– Măi Bulă, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv?

– Adică, cum, sportiv?

– Păi prinzi, îl arunci, prinzi, îl arunci…

– Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru că n-am tigaie așa mare acasă.