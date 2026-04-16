BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor

De fiecare dată, când femeia trecea prin fața coaforului, papagalul i se adresa:

-Ei, proasta! Ei, proasta!

Într-o zi, sătulă de vorbele papagalului, femeia i se adresează patronului, iar pentru a-l pedepsi pe papagal, acesta decide să-l vopsească în negru. Câteva zile mai târziu, când Maria trece prin fața coaforului, papagalul rămâne mut. Mirată, femeia se oprește și-i spune:

-Hei, acum nu mai spui nimic? Nu mai faci pe șmecherul?

La care papagalul, cu calm îi răspunde:

-Când sunt în smoking, nu vorbesc cu toate proastele!