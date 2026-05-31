Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Astăzi, se petrece Luna Plină din Săgetător.

Soarele din Gemeni aduce nevoia de schimbare, mișcare și diversitate. Iar Luna din Săgetător caută adevărul, moralitate și expansiune. Opoziția dintre cei doi aștri poate fi resimțită precum un conflict între „ce știu” și „ce cred”. O zi bună pentru călătorii, studiu, discuții filosofice și planuri mai îndrăznețe.

Horoscop 31 mai 2026 Berbec

S-ar putea ca discursul tău să fie unul prea direct, pe șleau, tendențios pentru apropiați. Deci așteaptă-te la unele comentarii mai neplăcute.

Horoscop 31 mai 2026 Taur

Vei fi nevoit să faci mai multe compromisuri din punct de vedere financiar. Până la urmă, zâmbetul și bucuria celor dragi sunt de neprețuit.

Horoscop 31 mai 2026 Gemeni

Mercur se pregătește să iasă din semnul tău, iar Luna Plină activează casa a șaptea. Urmează discuții interminabile cu partenerul sau familia despre cine are dreptate.

Horoscop 31 mai 2026 Rac

Dacă ziua ți se pare plictisitoare, nu este cazul să te plângi. Ci să cauți metode prin care să rămâi de pe urma acesteia cu amintiri de neuitat.

Horoscop 31 mai 2026 Leu

Când este vorba de petrecerea timpului liber, gusturile tale nu se potrivesc cu acelea ale apropiaților. Deci trebuie să găsiți metode să împăcați și capra și varza.

Horoscop 31 mai 2026 Fecioară

O zi bună pentru cei care vor să se ocupe de gospodărie. Fie că este vorba de curățenie, reparații sau decorare. Vor fi emoții puternice în familie.

Horoscop 31 mai 2026 Balanță

Dorul tău de ducă va fi uriaș! Pur și simplu, vrei să te plimbi, să te întâlnești cu oamenii dragi și să porți discuții cu ei cât e ziua de lungă.

Horoscop 31 mai 2026 Scorpion

Luna Plină vizează zona financiară. Vei fi nevoit să reduci unele cheltuieli. Dar îți vei da seama că te poți distra și cu mai puțin.

Horoscop 31 mai 2026 Săgetător

Luna Plină se petrece în semnul tău. Un moment perfect pentru a nu te mai ascunde de propriile frici. Pentru a fi sincer cu propria persoană.

Horoscop 31 mai 2026 Capricorn

Dacă apar dubii legate de o situație, înseamnă că trebuie să stai în banca ta. Nu are rost să faci sacrificii doar pentru bunăstarea altora.

Horoscop 31 mai 2026 Vărsător

Îți vei da seama că ai unele prejudecăți sau tabieturi când vine vorba de întâlnirile sau activitățile în compania prietenilor. Și nu prea vei renunța la punctul tău de vedere.

Horoscop 31 mai 2026 Pești

Dai prea multă crezare unor persoane. Te lași repede influențat. Din fericire, te vei trezi destul de repede și vei alege să te pui pe primul loc.