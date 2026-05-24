Zodia vizată de astre în săptămâna 25-31 mai. „Gestionarea stresului e prioritate” - VIDEO

Principalele aspecte astrologice din perioada 25-31 mai vor crea momente provocatoare pentru nativul Săgetător, spune astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre horoscopul săptămânal.

„Sunt multe aspecte săptămâna viitoare, dar cel care mă preocupă pe mine este Luna Plină din semnul vostru, mai ales pentru că are parte de Uranus. Luna Plină se va petrece pe 31 mai, dar agitația se va resimți cu câteva zile înainte și după.

Agitația poate să fie cauzată de unele probleme concrete sau pur și simplu, vă place vouă să o creați în mod artificial și să o mențineți.

E nevoie de odihnă. Dacă puteți să simplificați programul, ar fi perfect. Pentru că gestionarea stresului e prioritate, da? Nu alegeți calea cea mai complicată! Și nu e săptămâna în care să vă chinuiți mai mult decât este cazul.

De asemenea, să aveți în vedere că este o perioadă foarte bună să încheiați etape, să aruncați din lucrurile care nu vă mai folosesc, să evitați sau să anulați întâlnirile cu oamenii care vă consumă energia. Lăsați în urmă prejudecăți care vă împiedicau progresul.

Unele adevăruri vor ieși la suprafață și vă vor pune pe gânduri”, a declarat Daniela Simulescu.

Aceasta mai susține că efectele Lunii Pline sunt mult mai vizibile și palpabile față de cele ale Lunii Noi. Și vă recomandă să fiți atenți la oamenii care apar/dispar din viețile voastre. Sau la situațiile de tip ultimatum.