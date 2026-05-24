După o săptămână încărcată din punct de vedere astrologic, iată că urmează una mai simplă.

Pe 26 mai, Marte din Taur face un careu cu Pluto din Vărsător. Un aspect care ne va obliga să ne controlăm impulsurile sau să găsim metodele potrivite pentru a ne procesa furia.

Pe 29 mai, Venus din Rac se va afla într-un careu cu Saturn din Berbec. Aici, vor apărea limitări din punct de vedere amoros sau financiar.

Iar la finalul săptămânii se va petrece Luna Plină din Săgetător. Eveniment care arată lupta dintre “ce știu” versus “ce cred”.

Horoscop 25-31 mai 2026 Berbec

Marte, propriul guvernator, va face un careu cu Pluto. Ceea ce înseamnă că vor apărea unele cheltuieli frustrante sau că veți dori să vă destabilizați bugetul din cauza unor distracții. De asemenea, astrologul vă recomandă să aveți răbdare în chestiunile administrative. Și să încercați să considerați orice provocare precum o lecție.

Horoscop 25-31 mai 2026 Taur

Nu prea veți avea parte de predictibilitate în rutină. Pe lângă asta, unii dintre voi vor experimenta tensiuni inutile sau crize la locul de muncă, în special în raport cu persoanele autoritare. Astrologul vă invită să vă alegeți cu grijă luptele și să optați, de fiecare dată, pentru simplitate.

Horoscop 25-31 mai 2026 Gemeni

Trebuie să renunțați la rușine și la orgoliul inflamat pentru a vă atinge obiectivele. Aveți nevoie de ajutorul celorlalți și este cazul să îl cereți. Dacă nu vi-l oferă prima persoană la care apelați, sigur se va găsi cineva să vă vină în sprijin.

Horoscop 25-31 mai 2026 Rac

Veți avea tendința de a vă pune pe locul doi. Parcă vă este mai simplu să îi ajutați pe ceilalți decât să vă îngrijiți de propriile nevoi. Dar, astrologul susține că trebuie să vă setați clar prioritățile. Unii prieteni nu își vor mențin promisiunile.

Horoscop 25-31 mai 2026 Leu

Pe plan profesional, pot apărea mai multe provocări ca de obicei. Dar, încercați să stați departe de crize sau scandaluri. De asemenea, în ceea ce privește viața personală, va trebui să faceți unele compromisuri.

Horoscop 25-31 mai 2026 Fecioară

Veți găsi soluții la problemele celorlalți și chiar veți dori să vă simțiți utili. Luna Plină se va petrece în casa a patra, deci urmează o perioadă bună pentru cei care își doresc să se mute, să renoveze sau să schimbe unele accesorii în locuință.

Horoscop 25-31 mai 2026 Balanță

Îți va fi destul de greu să menții un echilibru între carieră și viața personală. Astrologul îți recomandă să nu iei decizii radicale la cald. De asemenea, vei consuma timp și energie pentru a rezolva provocări legate de bugetul familiei.

Horoscop 25-31 mai 2026 Scorpion

Marte, guvernatorul vostru, va avea parte de un careu cu Pluto. Astrologul susține că veți fi urmăriți de dramă, fie pe plan personal, fie la serviciu. Dar, adevărul este că vă descurcați de minune în momentele de criză. Respingerea sau lipsa validării celorlalți vă vor ambiționa și mai mult.

Horoscop 25-31 mai 2026 Săgetător

De parcă nu erau de ajuns aspectele actuale, urmează și o Lună Plină în semnul tău. Care aduce agitație, haos și o nevoie exagerată de control. Însă, astrologul îți recomandă să alegi simplitatea. Să renunți la lucrurile sau întâlnirile care nu îți aduc nimic bun.

Horoscop 25-31 mai 2026 Capricorn

Pe plan personal, poate fi o săptămână foarte pasională! Mai ales dacă oferiți timp și atenție relațiilor. În ceea ce privește cariera, pot apărea noi vești greu de interpretat. Dar nu este cazul să vă lăsați repede bătuți. Și să nu renunțați după un “nu”.

Horoscop 25-31 mai 2026 Vărsător

Marte din casa a patra face un careu cu Pluto din semnul vostru. Vă veți confrunta cu o stare de neliniște interioară care nu va trece repede. Posibile conflicte în sânul familiei. Încercați să fugiți de acele situații în care credeți că aveți adevărul absolut.

Horoscop 25-31 mai 2026 Pești

O perioadă plină de drumuri, deplasări în scop profesional, chestiuni administrative sau birocratice și bineînțeles, cheltuieli neprevăzute care dau peste cap bugetul. Și să nu uiți ceva! Nu te mai compara cu alții, ci doar cu tine însuți!