DCNews Lifestyle Horoscop Marte în Taur, 19 mai - 28 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni fiecare zodie
Data publicării: 18 Mai 2026

EXCLUSIV Marte în Taur, 19 mai - 28 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni fiecare zodie
Autor: Echipa Astrosens

razboinic contempleaza natura Sursă foto: Magnific AI
Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne împărtășește detalii despre următorul tranzit al lui Marte.

După tranzitul zbuciumat al lui Marte în semnul Berbecului, iată că a venit momentul să intre în Taur. Se va întâmpla asta pe 19 mai. Și va rămâne aici până pe 28 iunie. 

În astrologie, Marte reprezintă acțiunea, forța, motivația, furia și nerăbdarea. Iar arhetipul Taurului vorbește despre confort, stabilitate, resurse, dar și despre stagnare sau rezistența la schimbare. 

Caracteristica principală a acestui tranzit este "frâna". Vom avea nevoie de răbdare, însă totuși să nu refuzăm schimbarea cu orice preț. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, va tranzita casa a doua. Urmează o perioadă în care vei învăța să fii mai frugal, să îți stabilești un management eficient al bugetului personal. Deși pot apărea cheltuieli neprevăzute, le vei aborda într-un stil pragmatic. 

Taur/Ascendent în Taur

Marte vă va tranzita semnul. Până pe 28 iunie, veți dobândi un plus de energie, curaj și nevoia de competiție. Astrologul vă recomandă să faceți sport, să vă implicați în activități fizice și să învățați să stabiliți prioritățile. Pe de altă parte, Marte poate veni cu furie și nerăbdare.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Tranzitul lui Marte în casa a douăsprezecea se va simți precum un cantonament. Adică, până pe 28 iunie, veți face un pas în spate și veți începe pregătirea pentru un nou capitol. Profesional sau personal.

Rac/Ascendent în Rac

Marte va tranzita casa a unsprezecea. Și va favoriza socializarea, participarea la evenimente sau planurile îndrăznețe pentru viitorul viitorul. Nu vă temeți să vă faceți noi prieteni! Spiritul vostru de echipă va fi de admirat.

Leu/Ascendent în Leu

Marte va tranzita casa a zecea, a carierei. Până pe 28 iunie, veți avea ambiții mari pe plan profesional. Pot apărea, ce-i drept, și conflicte cu șefii sau colegii. Astrologul vă recomandă să începeți noi proiecte în timpul acestui tranzit.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Marte va tranzita casa a noua. Și îi va sprijini pe cei care vor călători, se vor muta, vor munci de la distanță sau vor avea de susținut examene/dezbateri. Urmează o perioadă potrivită pentru a învăța noi abilități.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte va tranzita casa a opta, de unde poate scoate la iveală nemulțumiri legate de bani. Mai ales din cauza unor datorii sau negocieri. Dar tot acest tranzit va fi benefic pentru intimitate. 

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte, guvernatorul tău, va tranzita casa a șaptea, a relațiilor. Marte are darul de a provoca scandal dacă nu găsește obiective comune. Așa că tu și partenerul trebuie să vă faceți noi planuri și să vă ocupați împreună de mai multe activități. 

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Marte va tranzita casa a șasea. Treceți de la o hărnicie excesivă la o stare de lene uimitoare. Însă, obiectivul vostru principal până pe 28 iunie va fi gestionarea stresului. După care, sunteți invitați să acordați atenție sănătății.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Marte va tranzita casa a cincea. Urmează una dintre cele mai favorabile perioade din 2026! Marte reaprinde pasiunea, creează spațiu pentru momente romantice, deschide apetitul pentru competiții. Iar creativitatea va fi la cote uimitoare!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Marte va tranzita casa a patra. Până pe 28 iunie, toate activitățile legate de planul imobiliar, gospodărie sau evenimentele din familie vor avea parte de agitație și frustrări. Nimic nu va fi simplu, dar te vei descurca.

Pești/Ascendent în Pești

Marte va tranzita casa a treia. Și știi ce îi va plăcea cu adevărat? Schimbarea, fie ea mică sau mare. Urmează deplasări, rezolvarea chestiunilor administrative și multiple schimburi de idei.

