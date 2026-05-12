Pe 9 aprilie, Marte și-a început tranzitul în Berbec, unde mai stă timp de o săptămână, adică până pe 19 mai. Din punctul de vedere al teoriei astrologice, este tranzitul preferat al lui Marte pentru că Berbecul este semnul său de domiciliu.

La nivel individual și național, s-au agitat și mai mult spiritele, mai ales pentru că lui Marte (zeul războiului în mitologie, Micul Malefic în astrologie) îi place tot ce ține de luptă și acționează din frică. El aduce multă furie în viața noastră, însă aceasta poate fi folosită pentru un capitol nou, mai îndrăzneț.

Atunci când Marte se pregătește să iasă dintr-un semn are darul de a produce mai multe evenimente pe placul său. Reacționează pe repede înainte și fără menajamente.

Marte va mai reveni în semnul Berbecului abia pe 19 martie 2028.

Semnele cardinale(Berbec, Rac, Balanță sau Capricorn) vor avea câteva zile mai complicate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte se pregătește să iasă din semnul tău. Și pe ultima sută de metri, s-ar putea să îți aducă unele situații în care stăpânirea de sine să nu prea existe. Sau, în care să te blochezi de-a binelea, adică să nu te recunoști. Un lucru este cert! Pentru următoarele șapte zile, ai face bine să îți alegi luptele. Și dacă se poate, pe cele pe care le poți câștiga.

Rac/Ascendent în Rac

Marte va tranzita, pentru ultimele zile, casa a zecea. Să nu te mire dacă, până pe 19 mai, pe plan profesional, te vei confrunta cu multiple iureșuri, conflicte cu persoanele autoritare sau schimbări de direcție neanunțate. Marte îți oferă curaj, dar vine și cu iz de scandal.

Citește și O vară de neuitat pentru Leu, Săgetător și Gemeni! Provocări pentru Berbec și Scorpion

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte se pregătește să iasă din casa a șaptea. Deci următoarele șapte zile pot aduce scântei pe plan relațional. Vor apărea discuții tranșante cu partenerul de viață sau persoana pe care vreți să o cuceriți. Marte nu iubește compromisurile și vă provoacă să reacționați pe baza impulsului. Însă, unele certuri vă ajută să vă cunoașteți mai bine.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Marte va părăsi casa a patra. Nu vă mai puteți preface atunci când, acasă, lucrurile nu merg cum ar trebui. Deci veți deveni un factor stresant pentru rude. Însă, astfel, puteți crea spațiul necesar pentru rezolvarea unor probleme sau încheierea unor conflicte mai vechi. De asemenea, unii veți lua decizia, pe nepusă masă, de a vă muta sau de a face schimbări în locuință.