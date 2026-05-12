DCNews Sport Andy Murray revine ca antrenor pentru un jucător ATP, după experiența cu Novak Djokovic
Data publicării: 12 Mai 2026

Andy Murray revine ca antrenor pentru un jucător ATP, după experiența cu Novak Djokovic
Autor: Iulia Horovei

novak djokovic andy murray Novak Djokovic (s) și Andy Murray (d). Sursa foto: Agerpres

Dublul campion olimpic și triplu câștigător de Mare Șlem revine ca antrenor după experiența de a-l antrena pe fostul său mare rival, sârbul Novak Djokovic.

După prima sa experienţă ca antrenor al sârbului Novak Djokovic în 2025 pentru o perioadă de șase luni, scoţianul Andy Murray revine în această poziție și începe un nou capitol alături de britanicul Jack Draper pentru următorul sezon de iarbă.

Murray, noul antrenor al lui Jake Draper pentru sezonul de iarbă

Jack Draper a anunțat, marți, începutul colaborării cu Murray. Astfel, britanicul nu va mai lucra cu Jamie Delgado, alături de care începuse o colaborare de anul trecut. Delgado l-a antrenat, de asemenea, și pe dublul campion olimpic în trecut, pentru aproximativ un an.

„Sunt foarte recunoscător pentru tot ce a făcut Jamie Delgado pentru mine în ultimele șase luni”, a spus Draper într-un comunicat. „Este un antrenor de talie mondială și un om grozav”, a mai spus el.

„Între timp, voi continua să fiu susținut de excelenta echipă de la LTA, odată cu adăugarea lui Andy Murray, care mă va susține pe tot parcursul sezonului de iarbă”, a mai spus Jake Draper, potrivit atptour.

Jack Draper, cel mai bine clasat jucător britanic după Cameron Norrie, nu va concura până în iunie din cauza unei accidentări la genunchi.

Citește și: Sorana Cîrstea impresionează la WTA Roma 2026, după victoria cu Jelena Ostapenko: „Toată lumea poate vedea asta" / Video

 
 
 

