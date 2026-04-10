€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Sport Ce trebuie să facă Răzvan pentru Mircea Lucescu în aceste 40 de zile de la înmormântare. Gigi Becali: „Acum, trebuie să intre el în rol, îl voi suna"
Data actualizării: 15:07 10 Apr 2026 | Data publicării: 15:06 10 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

gigi becali mircea lucescu Înmormantarea lui Mircea Lucescu - declarații Gigi Becali. Colaj DC News: Inquam Photos / Octav Ganea

Gigi Becali și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu, la Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut loc slujba de înmormântare. Patronul celor de la FCSB a spus că va lua legătura cu Răzvan Lucescu, cu privire la ce trebuie să facă privind mântuirea sufletului tatălui său.

Gigi Becali a mers, vineri, la Biserica Sfântul Elefterie, din Capitală, pentru a participa la înmormântarea marelui fotbalist și antrenor român, Mircea Lucescu

Patronul de la FCSB a făcut câteva declarații înainte de a intra la slujba înmormântării, evidențiind rolul esențial pe care îl are acum Răzvan Lucescu pentru mântuirea sufletul tatălui său în aceste 40 de zile până la Judecată.

Ce îi va spune Gigi Becali lui Răzvan Lucescu

„Acum, normal, orice om când moare, este o tristețe, cel mai mult pentru familie. Noi spunem condoleanțe. A pierdut fotbalul, e adevărat. Fotbalul pierde. Problema acum știi care este? Ai văzut cum au fost numele mari ale Europei, Lucescu, Lucescu, Lucescu. Și toată lumea a vorbit numai la superlativ și toată lumea a mulțumit. Era într-adevăr un super-om. Un om bun. Și dacă ai fost un om bun, toată lumea te laudă. Lasă succesele. Era om bun, ca dovadă că toată lumea, oameni străini, comemorare peste tot. Dar acum e momentul să spun ceva ce nu a spus nimeni și îl spun eu acum. O să-i spun «Răzvane, toate camerele și toată lumea, toate stadioanele, nimeni nu te poate ajuta acum». Acum, numai tu poți să îl ajuți!", a zis Gigi Becali.

Gigi Becali: Acum trebuie să intre în rol Răzvan Lucescu în aceste 40 de zile

În continuare, Gigi Becali a subliniat importanța milosteniei, care ocupă un loc central în teologia ortodoxă privind Judecata sufletului la 40 de zile după moarte. Milostenia este considerată una dintre cele mai puternice fapte de iubire ce pot influența sentința dreaptă a Lui Dumnezeu, la Judecată.

Trece un cerșetor, îi dai 100 de lei, pentru 'nea Mircea. El a avut slavă pe pământ, bogății.  Acum, Răzvan, trebuie să intre în rol. Eu vin, eu plec, toată lumea, plecăm acasă de aici (n.red. de la înmormântare), dar el (n.red. sufletul lui Mircea Lucescu) va trece de 3 zile, și încă 6, și încă 33, și vine la Judecată, în fața Judecătorului. Acum s-a oprit tot ce ai făcut până acum, pe pământ, dar intră el în rol, Răzvan. Și o să-i spun eu ce să facă, ca să-l ridice cât de cât. 

Acolo e mai greu cu odihna. Cum să fie odihnă, dacă nu ești cu Biserica? Nu zice acolo? «Cine nu va mânca și nu va bea trupul Meu, nu va avea viață în el». N-ai cum! Nu poți să te duci în Rai! Și Raiul nu e chiar atât de ușor!

Eu o să-i spun lui Răzvan cum poate, acum, în astea 40 de zile, când el (n.red. Mircea Lucescu) ajunge la Judecată, ce să facă. Deci, acum trebuie să intre în rol Răzvan. La momentul ăsta, este rolul lui Răzvan. El se poate ocupa de sufletul lui Mircea Lucescu. Restul, ce facem noi, lucruri materiale, nu contează”, a declarat Gigi Becali.

Mircea Lucescu, înmormântat vineri cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu

Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor din România și al treilea tehnician din lume la numărul de trofee câștigate, a fost condus pe ultimul drum, vineri, 10 aprilie. Fanfara Militară a cântat imnul României, iar Garda Națională a tras mai mult salve de tun, la Cimitirul Bellu. Vezi mai multe detalii și poze aici!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gigi becali
mircea lucescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close