Mircea Lucescu, imaginea care vă rămâne în istoria fotbalului. Se întâmpla acum 12 zile / foto în articol

În urmă cu 12 zile, Mircea Lucescu s-a aflat pentru ultima dată pe banca de antrenor al echipei naționale de fotbal a României. Nimic nu prevestea atunci că, în mai puțin de două săptămâni, legendarul antrenor urma să treacă la cele veșnice.

Tricolorii au pierdut meciul cu Turcia și au ratat calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America, însă la finalul partidei, Mircea Lucescu a avut parte de un moment emoționant cu o puternică încărcătură simbolică și culturală.

Un jurnalist turc i-a sărutat mâna antrenorului român, iar momentul a fost imortalizat de cei prezenți pe stadionul din Istanbul.

În tradiția turcă, sărutarea mâinii este un semn profund de respect, recunoștință și prețuire față de o personalitate admirată. Prin acest gest, a fost exprimată nu doar aprecierea pentru cariera impresionantă a lui Mircea Lucescu, ci și respectul pentru contribuția sa la fotbalul turc, potrivit Hello România.

