Subcategorii în Sport

DCNews Sport Mircea Lucescu, imaginea care vă rămâne în istoria fotbalului. Se întâmpla acum 12 zile / foto în articol
Data publicării: 21:14 07 Apr 2026

Mircea Lucescu, imaginea care vă rămâne în istoria fotbalului. Se întâmpla acum 12 zile / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

mircea lucescu pe stadionul din istanbul Foto: Agerpres / Mircea Lucescu

Legendarul antrenor Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie 2026, la Spitalul Universitar din Capitală.

În urmă cu 12 zile, Mircea Lucescu s-a aflat pentru ultima dată pe banca de antrenor al echipei naționale de fotbal a României. Nimic nu prevestea atunci că, în mai puțin de două săptămâni, legendarul antrenor urma să treacă la cele veșnice.

Tricolorii au pierdut meciul cu Turcia și au ratat calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America, însă la finalul partidei, Mircea Lucescu a avut parte de un moment emoționant cu o puternică încărcătură simbolică și culturală.

Un jurnalist turc i-a sărutat mâna antrenorului român, iar momentul a fost imortalizat de cei prezenți pe stadionul din Istanbul.

În tradiția turcă, sărutarea mâinii este un semn profund de respect, recunoștință și prețuire față de o personalitate admirată. Prin acest gest, a fost exprimată nu doar aprecierea pentru cariera impresionantă a lui Mircea Lucescu, ci și respectul pentru contribuția sa la fotbalul turc, potrivit Hello România.

Amintirea cu care pleacă Mircea Lucescu de la Istanbul. Hakan Calhanoglu (Inter Milano): Am fost la el la finalul jocului

Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Mircea Lucescu, imaginea care vă rămâne în istoria fotbalului. Se întâmpla acum 12 zile / foto în articol
Publicat acum 42 minute
Mircea Lucescu a murit. A fost, este și va rămâne o legendă absolută / update / reacții
Publicat acum 53 minute
Studenții de la „Ion Mincu” premiați pentru soluții inovatoare în cadrul Programului „Lift pentru Viață”
Publicat acum 56 minute
Friptură de miel pentru Paște 2026. Rețeta secretă a pilotului Osiceanu care îți va cuceri invitații
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Donald Trump întinde o ultimă mână Iranului: Condiția care ar putea „îngheța“ ultimatumul din această noapte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 56 minute
CNA a retras licențele pentru Realitatea Plus și GOLD FM. Update: Reacția postului TV și a CNA
Publicat acum 11 ore si 35 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 10 ore si 41 minute
Primele declarații ale menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu. A recunoscut că l-a înjunghiat
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Ce s-ar întâmpla în primele 30 de minute dacă SUA ar declanșa un război nuclear - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Donald Trump întinde o ultimă mână Iranului: Condiția care ar putea „îngheța“ ultimatumul din această noapte
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
