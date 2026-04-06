Ionuț Lupescu, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: Acum duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar
Data actualizării: 11:39 06 Apr 2026 | Data publicării: 11:33 06 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

lucescu lupescu Antrenorul Mircea Lucescu (s), fostul internațional Ionuț Lupescu (d). Foto din 1990. Sursa: Agepres

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu a transmis un mesaj emoționant pentru fostul selecționer al României, Mircea Lucescu, aflat în stare gravă la spital, în secția ATI.

Fostul elev al lui Lucescu și-a îndemnat mentorul să lupte, așa cum i-a învățat acesta, la rândul său, să aibă o mentalitate de învingători.

„Nea Mircea, mă uit la clipul ăsta și mă gândesc la dumneata”

„Învingeam Partizan la ei acasă și ne calificam în semifinalele Cupei Cupelor. Goluri marcate de Răducioiu și și de mine. Eu aveam 21 de ani, Radu avea 20, jucam în sferturile unei cupe europene și n-aveam nicio teamă.

N-aveam teamă pentru că dumneata ne-ai insuflat mentalitatea asta — că locul nostru e acolo, că putem juca și lupta cu fruntea sus și încredere în noi la orice nivel, împotriva oricui. Ne-ai făcut luptători. Învingători. Și îți datorăm asta o întreagă generație de jucători”, a spus Ionuț Lupescu, într-o postare pe Facebook.

Ionuț Lupescu: „Dumnezeu să-ți dea putere, Nea Mircea”

Acum dumneata duci cea mai grea luptă, cu cel mai puternic adversar. Și știu că o faci cu același curaj cu care ne-ai învățat pe noi. Nu se poate altfel — nu de la omul care ne-a format pe noi. Dumnezeu să-ți dea putere, Nea Mircea”, a mai punctat acesta.

Antrenorul Mircea Lucescu a fost mutat, duminică dimineață, la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din Capitală, după ce starea sa s-a înrăutățit în timpul nopții de sâmbătă spre duminică.  

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României a avut mai multe probleme de sănătate în ultimele luni, fiind cel mai recent internat în spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de fotbal, desfășurat la Mogoșoaia pe 29 martie, premergător meciului amical cu selecționata Slovaciei.

Ulterior, „Il Luce” a suferit un infarct miocardic acut în cursul dimineții de vineri, 3 aprilie, chiar când se pregătea să fie externat și, de atunci, starea acestuia s-a deteriorat rapid până la mutarea sa în secția ATI.

