DCNews Sport Lamine Yamal a numit „cel mai bun jucător din istorie”
Data publicării: 11:26 21 Apr 2026

Lamine Yamal a numit „cel mai bun jucător din istorie”
Autor: Iulia Horovei

lamine yamal fc barcelona Tânărul fotbalist Lamine Yamal. Sursa foto: Agerpres

Tânărul spaniol Lamine Yamal (FC Barcelona) a intrat în posesia premiului rezervat tinerei personalităţi sportive a anului, la Gala Premiilor Laureus, numind „cel mai bun fotbalist din lume” în opinia sa.

La ridicarea trofeului, Yamal, în vârstă de 19 ani, și-a exprimat imensa mândrie pentru că a devenit primul laureat al categoriei Tânăr Sportiv, ținând cont mai ales de standardul stabilit de Lionel Messi.

Argentinianul rămâne singurul fotbalist din istorie care a câștigat principalul titlu de Sportiv al Anului în lume, o performanță pe care a realizat-o pentru prima dată în 2020, înainte de a o bifa din nou în 2023.

Yamal: Messi, cel mai bun jucător din istorie

Reflectând asupra moștenirii omului pe care speră să-l imite pe Camp Nou, Yamal a spus: „Sunt foarte fericit să fiu primul care primește acest premiu pentru cel mai bun tânăr sportiv. Este o sursă de mândrie.

Când îți dai seama că un sportiv nu este doar o legendă a sportului său, ci a tuturor sporturilor - Messi, care pentru mine este cel mai bun jucător din istorie și, dacă nu este cel mai mare sportiv din toate timpurile, cu siguranță este în acea conversație cu toți”, a declarat Lamine Yamal.

El și-a continuat discursul despre Leo Messi, spunând: „Este mai mult decât un idol. Cred că toată lumea îl respectă pentru tot ceea ce a făcut. A făcut parte din copilăria fiecărui copil când ne jucam în parc sau la școală și sper că voi putea să-i calc pe urme”.

Ascensiune spectaculoasă

Ascensiunea lui Yamal este una spectaculoasă, jucând un rol central în asigurarea echipei FC Barcelona a unei triplete naționale în La Liga, a Supercupei Spaniei și a Copa del Rey în sezonul 2024-2025. De asemenea, tânărul a strălucit în triumful Spaniei la EURO 2024.

Încheind seara cu un mesaj referitor la rolul său în viitorul acestui sport, câștigătorul premiului Laureus a adăugat: „Sunt recunoscător că aportul meu la echipa noastră în 2025 sunt recunoscute prin acest premiu Laureus. Cred că sportul are puterea de a schimba lumea. Această statuetă reprezintă o nouă generație de sportivi care pot aduce această schimbare. Sunt mândru să fiu primul care primește acest premiu Laureus”, a mai spus Yamal, potrivit goal.

Citește și: Momentul trăit de Kylian Mbappe pe Arena Națională din București care l-a determinat să se retragă de la naționala Franței

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Hubert Thuma: Ilie Bolojan are toată susținerea noastră să renegocieze protocolul cu PSD
Publicat acum 22 minute
Raed Arafat, chemat la audieri de procurorii militari în cazul achiziției unui elicopter SMURD
Publicat acum 44 minute
Forumul național de neurologie: peste 300 de experți de renume internațional, soluții concrete și lansarea Rare Neuro Alliance
Publicat acum 48 minute
Tânăr de 21 de ani, lovit mortal de un tren pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta
Publicat acum 53 minute
Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 8 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 4 ore si 32 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 3 ore si 31 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
