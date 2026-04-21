Lamine Yamal a numit „cel mai bun jucător din istorie”

La ridicarea trofeului, Yamal, în vârstă de 19 ani, și-a exprimat imensa mândrie pentru că a devenit primul laureat al categoriei Tânăr Sportiv, ținând cont mai ales de standardul stabilit de Lionel Messi.

Argentinianul rămâne singurul fotbalist din istorie care a câștigat principalul titlu de Sportiv al Anului în lume, o performanță pe care a realizat-o pentru prima dată în 2020, înainte de a o bifa din nou în 2023.

Yamal: Messi, cel mai bun jucător din istorie

Reflectând asupra moștenirii omului pe care speră să-l imite pe Camp Nou, Yamal a spus: „Sunt foarte fericit să fiu primul care primește acest premiu pentru cel mai bun tânăr sportiv. Este o sursă de mândrie.

Când îți dai seama că un sportiv nu este doar o legendă a sportului său, ci a tuturor sporturilor - Messi, care pentru mine este cel mai bun jucător din istorie și, dacă nu este cel mai mare sportiv din toate timpurile, cu siguranță este în acea conversație cu toți”, a declarat Lamine Yamal.

El și-a continuat discursul despre Leo Messi, spunând: „Este mai mult decât un idol. Cred că toată lumea îl respectă pentru tot ceea ce a făcut. A făcut parte din copilăria fiecărui copil când ne jucam în parc sau la școală și sper că voi putea să-i calc pe urme”.

Ascensiune spectaculoasă

Ascensiunea lui Yamal este una spectaculoasă, jucând un rol central în asigurarea echipei FC Barcelona a unei triplete naționale în La Liga, a Supercupei Spaniei și a Copa del Rey în sezonul 2024-2025. De asemenea, tânărul a strălucit în triumful Spaniei la EURO 2024.

Încheind seara cu un mesaj referitor la rolul său în viitorul acestui sport, câștigătorul premiului Laureus a adăugat: „Sunt recunoscător că aportul meu la echipa noastră în 2025 sunt recunoscute prin acest premiu Laureus. Cred că sportul are puterea de a schimba lumea. Această statuetă reprezintă o nouă generație de sportivi care pot aduce această schimbare. Sunt mândru să fiu primul care primește acest premiu Laureus”, a mai spus Yamal, potrivit goal.

