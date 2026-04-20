Nicolae Stanciu, la un pas de revenirea în România. Ce s-ar fi înțeles cu U Cluj

Universitatea Cluj este la un pas să îl transfere pe Nicolae Stanciu, căpitanul Naționalei României. Fotbalistul român a făcut un acord de principiu cu U Cluj.

Chiar dacă Universitatea Cluj a fost învinsă de Dinamo, echipa ”șepcilor roșii” are planuri mari pentru viitor. Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul echipei naționale din ultimii ani, se află pe punctul de a renunța la salariul uriaș pe care îl are la echipa din China unde joacă, Dalian Yingbo.

Când ar putea ajunge Nicolae Stanciu în România, la U Cluj

Universitatea Cluj vrea să-și facă o echipă și mai puternică prin aducerea lui Nicolae Stanciu. În prezent, el joacă în China, la Dalian Yingbo, dar, potrivit Fanatik, mijlocașul își dorește să se întoarcă în România și a ajuns deja la un acord de principiu cu Universitatea Cluj. Nicolae Stanciu este originar din Alba Iulia, dar și cu afaceri imobiliare în Cluj.

În prezent, Nicolae Stanciu are un salariu de 800.000 de euro pe sezon. Nicolae Stanciu ar urma să se alăture echipei lui Bergodi din iarna anului 2027, momentul când se va termina sezonul din Superliga Chinei.

Carieră internațională pentru Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu are o carieră internațională, însă nu a reușit să convingă în marile campionate europene. Mijlocașul român s-a remarcat la FCSB, echipa finanțată de Gigi Becali, unde a avut evoluții hotărâtoare, inclusiv în Liga Campionilor, înainte de un transfer la RSC Anderlecht pentru suma de aprooape 11 milioane de euro.

Apoi, Nicolae Stanciu a jucat în Cehia, la AC Sparta Praga și SK Slavia Praga, unde și-a consolidat nivelul de joc. Ulterior, Stanciu s-a transferat în China și Arabia Saudită. Chiar dacă experiența din Serie A, la Genoa, a fost una scurtă, Nicolae Stanciu este un fotbalist de anvergură internațională pentru echipele la care a jucat, având contribuții în mai multe campionate.