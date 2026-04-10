DCNews Sport A murit Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei Poloniei. Urma să întâlnească România în octombrie
Data publicării: 15:58 10 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

Jacek Magiera Jacek Magiera. Sursa foto: Agerpres

Jacek Magiera, fost fotbalist şi antrenor secund la naționala de fotbal a Poloniei, a încetat din viaţă vineri, 10 aprilie, la vârsta de 49 de ani, în timp ce alerga.

Jacek Magiera, fost fotbalist şi antrenor secund la naționala de fotbal a Poloniei, a încetat din viaţă vineri, 10 aprilie, la vârsta de 49 de ani, în urma unor probleme de sănătate survenite în timp ce alerga, potrivit presei poloneze.

Magiera s-a stins în timp ce alerga, vineri dimineață

El a fost transportat la spitalul din Wroclaw, dar nu a mai putut fi salvat de medici, a anunțat Federaţia Poloneză de Fotbal într-un comunicat.

Acesta urma să întâlnească naționala României, în octombrie 2026, în UEFA Nations League. Naționala României le va întâlni atunci pe selecționatele Poloniei, Suediei și Bosniei.

Minut de reculegere în ligile poloneze

În memoria lui Magiera, toate meciurile din ligile de fotbal din Polonia, disputate în perioada 10-13 aprilie, vor fi precedate de un minut de reculegere.

Totodată, meciul de calificare de duminică pentru Campionatul European feminin U-19 dintre Polonia și România, de la Gniezno, și meciul de calificare, de marți, pentru Cupa Mondială feminină dintre Polonia și Irlanda de la Gdansk vor începe, de asemenea, cu un minut de reculegere.

