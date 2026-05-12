A murit jucătorul NBA Brandon Clarke, de la Memphis Grizzlies, la vârsta de 29 de ani / Video

Memphis Grizzlies, echipă din NBA, a transmis marţi că a murit jucătorul Brandon Clarke, dar fără a preciza cauza morţii american-canadianului în vârstă de 29 de ani.

„Suntem devastaţi de tragica pierdere a lui Brandon Clarke. Brandon a fost un coechipier remarcabil şi o persoană şi mai bună a cărei influenţă asupra echipei şi a comunităţii din Memphis nu va fi uitată”, au transmis Memphis Grizzlies într-un comunicat.

Cariera lui Brandon Clarke



Brandon Clarke s-a născut în Vancouver și a fost recrutat de Oklahoma City Thunder în anul 2019 şi imediat transferat la Grizzlies. 7 sezoane a jucat la Memphis Grizzlies.

Împiedicat de accidentări, a evoluat doar două meciuri în sezonul 2025-2026.

Brandon Clarke a avut o medie de 12,1 puncte şi 5,9 recuperări pe meci în sezonul său de debutant din 2019-2020. A fost cel mai bun an statistic al său.

