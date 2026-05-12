€ 5.2103
|
$ 4.4352
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2103
|
$ 4.4352
 
DCNews Sport A murit jucătorul NBA Brandon Clarke, de la Memphis Grizzlies, la vârsta de 29 de ani / Video
Data publicării: 12 Mai 2026

A murit jucătorul NBA Brandon Clarke, de la Memphis Grizzlies, la vârsta de 29 de ani / Video
Autor: Andrei Itu

imagine cu o lumanare, doliu Foto: Pixabay

Echipa Memphis Grizzlies a anunţat marţi moartea jucătorului Brandon Clarke.

Memphis Grizzlies, echipă din NBA, a transmis marţi că a murit jucătorul Brandon Clarke, dar fără a preciza cauza morţii american-canadianului în vârstă de 29 de ani.

„Suntem devastaţi de tragica pierdere a lui Brandon Clarke. Brandon a fost un coechipier remarcabil şi o persoană şi mai bună a cărei influenţă asupra echipei şi a comunităţii din Memphis nu va fi uitată”, au transmis Memphis Grizzlies într-un comunicat.

Cariera lui Brandon Clarke


Brandon Clarke s-a născut în Vancouver și a fost recrutat de Oklahoma City Thunder în anul 2019 şi imediat transferat la Grizzlies. 7 sezoane a jucat la Memphis Grizzlies.

Împiedicat de accidentări, a evoluat doar două meciuri în sezonul 2025-2026.  
Brandon Clarke a avut o medie de 12,1 puncte şi 5,9 recuperări pe meci în sezonul său de debutant din 2019-2020. A fost cel mai bun an statistic al său.

VIDEO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

a murit
nba
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 57 minute
Sorana Cîrstea, duel cu Coco Gauff pentru un loc în finala de la Roma
Publicat acum 57 minute
Ucraina, lovită de un nou scandal de corupție. Aderarea rapidă la UE dorită de Zelenski, în pericol
Publicat acum 59 minute
A murit jucătorul NBA Brandon Clarke, de la Memphis Grizzlies, la vârsta de 29 de ani / Video
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Coșmar pentru Cristiano Ronaldo, după o gafă bizară a portarului de la Al-Nassr în meciul cu Al-Hilal. Titlul se decide în ultima etapă / Video
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Liberalii favoriți pentru funcția de premier. Prim-ministrul tehnocrat pică! Bogdan Chirieac: Se află în mâinile lui Bolojan
 
Cele mai citite știri
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close