Lovitură grea în gimnastica românească. Ana Bărbosu, suspendată 2 ani de ITA după controale ratate

Ana Bărbosu a fost sancţionată cu o suspendare pe doi ani. Este o veste grea pentru sportiva română. Agenția Internațională de Testare (ITA) a decis sancționarea gimnastei pentru o perioadă de doi ani, după ce aceasta nu a fost găsită de trei ori de agenții antidoping la adresa declarată. Informația a fost confirmată marți de președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, potrivit Agerpres. Între timp, Federația pregătește un recurs, notează Pro TV.

Ana Bărbosu suspendare doi ani. De ce s-a ajuns aici

Regulile sunt clare la nivel internațional. Conform WADA, orice sportiv care ratează de trei ori controalele antidoping într-un interval de 12 luni intră automat în zona sancțiunilor. Exact acest lucru s-a întâmplat și în cazul Anei Bărbosu.

Situația nu ține de un test pozitiv, ci de absența sportivului la verificările programate. În acest context, dosarul a fost preluat și analizat de ITA, instituție creată în 2018 pentru a gestiona independent controalele antidoping.

Apărarea și demersurile făcute

În tentativa de a evita suspendarea, sportiva a apelat la avocatul Howard Jacobs, cel care a reprezentat-o și pe Simona Halep. În paralel, universitatea Stanford, unde Ana Bărbosu studiază cu bursă, a oferit sprijin în pregătirea apărării.

Concret, gimnasta nu a fost găsită o dată în România și de două ori în Statele Unite. Fiecare absență a declanșat notificări, iar cumulul acestora a dus la deschiderea procedurii disciplinare. Echipa sportivei a transmis explicații scrise pentru fiecare situație, încercând să combată acuzațiile, însă argumentele nu au convins.

Reacții și poziții oficiale

În momentul în care au apărut primele informații despre caz, reacțiile au fost prudente. Mihai Covaliu, președinte la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, declara atunci:

”Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații; la fel, când vom avea ceva sigur, atunci vom putea vorbi.

Până atunci, normal că există speculații, normal că există zvonuri, fiecare are câte un crâmpei de informație și încearcă să le pună cap la cap.

Rugămintea mea este să lăsăm lucrurile să fie clare și doar atunci să discutăm despre ele”

Declarația a fost făcută în februarie, când cazul era încă în analiză și nu exista o decizie oficială.

Ana Bărbosu suspendare doi ani, în contrast cu performanțele recente

Decizia vine într-un moment delicat, mai ales că sportiva traversa o perioadă foarte bună. La Campionatele Europene de anul trecut, desfășurate la Leipzig, Ana Bărbosu a obținut patru medalii: aur la sol, argint la bârnă și două medalii de bronz, la individual compus și paralele.

Pentru moment, suspendarea de doi ani rămâne verdictul oficial, însă Federația Română de Gimnastică încearcă să schimbe situația prin apel.

