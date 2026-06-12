Val de arestări în Irlanda de Nord după protestele violente din Belfast. MAE, noi precizări despre românii de acolo

Violențe fără precedent la Belfast FOTO: colaj capturi video X

Poliţia din Marea Britanie arestat 19 oameni, printre care un tânăr de 16 ani, la Belfast şi în alte oraşe din Irlanda de Nord, unde au avut loc în ultimele zile proteste anti-imigraţie violente cauzate de o tentativă de omor comisă de un refugiat sudanez.

Update - MAE: 11 solicitări de asistenţă consulară, gestionate în contextul tensiunilor din Irlanda de Nord

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri că a gestionat 11 solicitări de asistenţă consulară, care au vizat 41 de români, dintre care 17 minori, şi un cetăţean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetăţean român, în contextul crizei de securitate din Irlanda de Nord.

Astfel, în cadrul demersurilor de sprijin consular, secţia consulară a Ambasadei României la Dublin a eliberat, până la acest moment, 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea acestor documente fiind eliberate pentru cetăţeni români minori.

De asemenea, arată MAE, consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat joi la Belfast. Împreună cu consulul onorific al României în County Down, Mălina Vîrtejanu, s-a întâlnit cu două dintre familiile de cetăţeni români afectate de protestele violente din Belfast. Cele două familii se află în locuinţele puse la dispoziţie de autorităţi şi au beneficiat sau urmau să beneficieze de susţinere pentru recuperarea de bunuri/documente de călătorie din locuinţele vandalizate, respectiv de asigurarea transportului către aeroport.

Forțele de ordine din Irlanda de Nord, suplimentate pentru dezescaladarea situației. Întâlnire cu organizații comunitare și oficiali guvernamentali

Consulul general a participat, totodată, la întâlnirea organizată de Poliţia din Irlanda de Nord cu organizaţiile comunitare, la care au participat şi reprezentanţi ai Guvernului nord-irlandez, Ministerului de Justiţie, Autorităţii pentru Educaţie şi Autorităţii pentru Locuinţe. Autorităţile locale au precizat că, în vederea dezescaladării situaţiei, forţele de poliţie au fost deja suplimentate cu efective din alte regiuni.

În dialogul cu autorităţile locale, consulul general a evidenţiat temerile cetăţenilor români cu privire la siguranţa personală şi a bunurilor şi a subliniat necesitatea asigurării unui climat de securitate în zonă, inclusiv în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetăţeni străini, inclusiv din zone cu comunităţi româneşti.

MAE transmite că va continua să urmărească cu atenţie evoluţiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice şi oficiile consulare implicate sunt pregătite să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.

Ministerul le recomandă cetăţenilor români aflaţi în Irlanda de Nord să urmeze indicaţiile poliţiei locale şi să evite deplasările în zonele în care au loc demonstraţii. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445, precum şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Dublin: +353 864 684 351.

Știrea inițială: Val de arestări la Belfast, printre care un tânăr de 16 ani

Poliţia britanică a arestat 19 persoane, inclusiv un tânăr de 16 ani, la Belfast şi în alte oraşe din Irlanda de Nord, unde au avut loc în ultimele zile proteste anti-imigraţie violente declanşate de o tentativă de omor comisă de un refugiat sudanez, a anunţat vineri poliţia, potrivit agenţiei EFE.

Clip viral răspândit pe rețelele sociale care a declanșat haosul în Belfast

Imagini video cu acest atac au fost larg redistribuite pe reţelele sociale. Videoclipul arată atacatorul, un bărbat de culoare, stând aşezat pe un bărbat pe care l-a imobilizat la pământ şi căruia încerca să-i taie gâtul în timp ce deja sângera. În clip apar şi trei persoane care intervin, cu scopul de a împiedica crima. Victima, un bărbat localnic în vârstă de circa 40 de ani, este în stare foarte gravă, cu răni la cap şi gât şi a pierdut un ochi.

Au urmat începând din noaptea de marţi spre miercuri proteste violente, cu incendieri de maşini şi locuinţe, la care au participat sute de tineri şi care au ţintit cu precădere imigranţii. Totodată, în urma violenţelor au fost răniţi 12 poliţişti.

19 arestaţi au fost deja inculpaţi şi prezentaţi instanţei

Totuşi, noaptea de joi spre vineri a fost "mult mai liniştită" decât cele două nopţi precedente, a declarat un responsabil al poliţiei din Irlanda de Nord. Cei 19 arestaţi au fost deja inculpaţi şi prezentaţi instanţei, în timp ce poliţia încearcă în continuare să identifice şi alte persoane participante la violenţe.

Refugiatul suedez, plasat în arest preventiv

Refugiatul sudanez, în vârstă de 30 de ani, a fost şi el prezentat unei instanţe, care l-a plasat în arest preventiv până la următoarea audiere, programată pentru 8 iulie. El a sosit în februarie 2023 în Regatul Unit, unde a primit statutul de refugiat politic pentru o perioadă de cinci ani.

Atacul de la Belfast, într-un context de tensiuni deja majore în UK

Atacul de la Belfast a survenit într-un moment de tensiuni deja sporite în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în urma uciderii unui student alb care a fost încătuşat de poliţişti în timp ce murea sub ochii lor din cauza rănilor provocate de o înjunghiere, după ce ucigaşul său, un bărbat sikh, a spus în mod fals în faţa poliţiştilor la faţa locului că ar fi fost vizat de un atac rasist.

Acuzații despre politica de azil permisivă

Conform liderului partidului anti-imigraţie Reform UK, Nigel Farage, politica de azil permisivă practicată atât de actualul guvern laburist, dar şi de precedentele guverne conservatoare, a permis intrarea multor indivizi periculoşi în ţară.

În acest timp, premierul britanic Keir Starmer şi liderii nord-irlandezi au condamnat violenţele anti-imigraţie. "Este clar că oameni au fost atacaţi noaptea trecută din cauza orginii lor şi eu nu voi tolera acest lucru", a declarat miercuri Starmer, care a promis că cei responsabili pentru violenţele anti-imigraţie de la Belfast "vor suporta toată rigoarea legii", după ce marţi el descrisese drept "revoltător" atacul comis de refugiatul sudanez, notează Agerpres.

Amintim că românii din Belfast au cerut ajutorul MAE pentru a se întoarce acasă. Unii s-au trezit cu locuințele vandalizate de protestatarii violenți.