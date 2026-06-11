Românii din Belfast cer ajutorul MAE pentru a se întoarce acasă. Unii s-au trezit cu locuințele vandalizate de protestatarii violenți

Violențe fără precedent la Belfast, după ce protestatari cu fețele acoperite au dat foc autobuzelor și caselor. FOTO: colaj capturi video X

Ministerul Afacerilor Externe anunță că 21 de români au solicitat asistență consulară în urma violențelor din Belfast, unde mai multe familii au fost afectate de atacuri și vandalizări.

Până în prezent, 21 de persoane din Irlanda de Nord au solicitat asistenţă consulară din partea autorităţilor române pentru emiterea de documente de călătorie, în contextul violenţelor recente din Belfast, informează surse din Ministerul Afacerilor Externe (MAE), transmite Agerpres.

Potrivit respectivelor surse, este vorba de 20 de cetăţeni români - 13 adulţi şi şapte copii - şi un cetăţean străin, şi anume patru familii, trei persoane care sunt rude şi un cuplu.

Locuinţele a trei familii de români, vandalizate în contextul violenţelor din Belfast

Joi, consulul României de la Edinburgh s-a deplasat la Belfast pentru a discuta cu poliţia, respectiv autorităţile locale, despre situaţia tensionată, în contextul în care în Irlanda de Nord locuiesc aproximativ 20.000 de români.

Locuinţele a trei familii de români au fost vandalizate în contextul violenţelor din Belfast de marţi noaptea, a informat MAE miercuri. Una dintre aceste familii a fost relocată cu ajutorul apropiaţilor.

Cetăţenii români sunt în prezent în siguranţă şi şi-au exprimat intenţia de a reveni în România în cel mai scurt timp.

Conform informaţiilor disponibile, mai arată MAE, nu au fost raportate victime de cetăţenie română.

Situaţia cetăţenilor români afectaţi este monitorizată în permanenţă

Consulatul General al României la Edinburgh monitorizează în permanenţă situaţia cetăţenilor români afectaţi şi păstrează dialogul atât cu autorităţile locale, cât şi cu reprezentanţii comunităţii de cetăţeni români.

Ministerul român le recomandă cetăţenilor români aflaţi în Irlanda de Nord să urmeze indicaţiile poliţiei locale şi să evite deplasările în zonele în care au loc demonstraţii. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.

Precizăm că sute de protestatari, mulţi dintre ei cu feţele acoperite, au atacat poliţia şi au incendiat vehicule, marţi seară, în capitala nord-irlandeză Belfast, într-un val de violenţe antimigranţi, care a urmat unui atac cu cuţitul comis de un refugiat sudanez.

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