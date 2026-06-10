Violențe fără precedent la Belfast, după ce protestatari cu fețele acoperite au dat foc autobuzelor și caselor. Elon Musk ar fi încurajat protestele. Foto și video

Violențe fără precedent la Belfast, după ce protestatari cu fețele acoperite au dat foc autobuzelor și caselor. Elon Musk ar fi încurajat protestele. FOTO: colaj capturi video X

Capitala Irlandei de Nord, Belfast, a fost cuprinsă marți seară de violențe după ce protestele împotriva imigrației au degenerat în incendieri, distrugeri și confruntări pe străzi. Manifestațiile au fost organizate la apelul unor activiști de extremă dreapta, în urma unui atac cu cuțitul care a șocat opinia publică.

Protestatarii au deturnat și au incendiat un autobuz Glider pe Newtownards Road, în estul Belfastului, și au dat foc unor mașini în apropiere de Shankill Road și în Newtownabbey, notează The Guardian. Din vehiculele cuprinse de flăcări se ridica fum dens, în timp ce sirenele răsunau în zonă, iar un elicopter al poliției survola cartierul. Tulburările au izbucnit la câteva ore după ce poliția a pus sub acuzare un solicitant de azil în vârstă de 30 de ani, originar din Sudan, pentru tentativă de omor în legătură cu atacul produs luni seară în nordul Belfastului.

Anti-immigration protesters torched buildings and vehicles in Belfast and blocked roads, a day after a stabbing allegedly by a Sudanese refugee, captured in a graphic video that shocked United Kingdom - AP/AFP Photos pic.twitter.com/DBb9BHYgdM — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) June 10, 2026

Protestatarii au participat la o manifestație în fața unui hotel și au afișat pancarte cu mesaje împotriva imigrației.

Ryan Henderson, adjunct al șefului poliției, a făcut apel la calm: „În această seară au izbucnit focare izolate de tulburări în mai multe locații din Irlanda de Nord, inclusiv incidente în care mai multe vehicule au fost incendiate. Îi îndemnăm pe toți să rămână calmi, să acționeze responsabil și să evite orice activitate care i-ar putea pune în pericol pe ei sau pe alte persoane”.

Henderson a cerut tuturor liderilor și persoanelor cu influență în comunitățile locale să încurajeze protestele pașnice și să descurajeze orice formă de violență sau tulburare a ordinii publice.

The Irish are ready to burn the entire city of Belfast down to the ground over Sudanese migrants trying to behead native Irish people.



I don’t blame them for being upset. ????#Ireland pic.twitter.com/NQ6DCx2reG — Molly Pitcher (@AmericanMama) June 9, 2026

Politicieni din Irlanda de Nord și din întregul Regat Unit au făcut, de asemenea, apel la calm

Prim ministrul Irlandei de Nord, Michelle O’Neill, a condamnat violențele și a avertizat asupra unor „încercări periculoase de a exploata” atacul. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a declarat: „Grupuri de bărbați cu fețele acoperite care alungă familii din propriile case prin incendiere reprezintă un act de lașitate revoltător. Acest lucru nu are nicio legătură cu spiritul comunității. Este huliganism în forma sa cea mai clară”.

Anterior, O’Neill a îndemnat populația să nu se lase influențată de mesajele distribuite pe rețelele sociale care încurajează tulburările. Ea a spus: „Toți cei care alimentează tensiunile în mediul online și care sunt dispuși să amplifice conflictul nu ne reprezintă. Suntem oameni buni și nu vreau să văd pe nimeni trăind în frică”.

John Finucane, deputat Sinn Féin pentru Belfastul de Nord, a descris scenele care se desfășurau drept „rușinoase” și a adăugat: „Nu există loc pentru asemenea fapte pe străzile noastre. Case de familie și afaceri au fost atacate, mașini și autobuze au fost incendiate, iar părți ale comunității noastre au fost cuprinse de flăcări.

Nimeni nu are dreptul să răspândească teamă, să terorizeze familii nevinovate sau să aducă haos și fărădelege pe străzile noastre”.

Burning car crashes into apartment building in Belfast, Northern Ireland amid protests over attempted beheading of a man. pic.twitter.com/9xbvWdGcEj — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 9, 2026

Ministrul Justiției din Irlanda de Nord, Naomi Long, reprezentantă a Partidului Alianței, a afirmat că manifestanții sunt „hotărâți să provoace distrugeri chiar în comunitățile pe care pretind că încearcă să le protejeze”.

Aceste reacții au venit în timp ce grupuri de bărbați, unii ce purtau cagule, au provocat incendii în tomberoane, autobuze și locuințe. În timpul unui episod violent din apropierea străzii Shankill din Belfast, un grup a pătruns într-o casă care părea să fie locuită de o familie ce aparținea unei minorități etnice și susținea că o „eliberează”.

BREAKING:



Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.



It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

Mai târziu, pe Shankill Road, două magazine de telefoane mobile au fost jefuite, iar un magazin deținut de africani a fost incendiat.

La Londra, aproximativ 60 de protestatari s-au adunat în Parliament Square și au susținut că polițiștii sunt „trădători”. Unii participanți au strigat sloganuri împotriva imigrației și au scandat referiri la uciderea lui Henry Nowak, precum și la atacul cu cuțitul din Belfast. Majoritatea manifestanților au protestat pașnic.

„Nu avem informații care să indice că acest incident are legătură cu terorismul”

Atacul cu cuțitul a avut loc în jurul orei 22.30, luni seară, în fața unui bloc de apartamente din nordul Belfastului. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arătau un bărbat așezat peste altul, aflat la pământ, pe care îl lovea în zona capului și a gâtului. La locul incidentului a fost găsit un cuțit de bucătărie. Poliția a precizat că victima, un bărbat în jur de 40 de ani, a suferit răni grave la ochi, față și spate.

Înregistrarea arăta și persoane care au intervenit pentru a opri agresiunea. Unul dintre ele, identificat ulterior drept Maitiu Mag Tighearnan, a lovit atacatorul de mai multe ori cu o crosă. Pe lângă acuzația de tentativă de omor, suspectul a fost pus sub acuzare pentru deținerea unei arme albe într-un loc public și pentru amenințări cu moartea.

Jon Boutcher, șeful Poliției din Irlanda de Nord, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, potrivit informațiilor disponibile, suspectul a primit drept de ședere în Regatul Unit la 28 septembrie 2023. „Am fost informat că a călătorit din Sudan la Paris, la o dată necunoscută, iar din Paris a zburat spre Dublin, la o dată care încă nu a fost stabilită”.

Potrivit lui Boutcher, suspectul a călătorit cu autobuzul din Dublin la Belfast pe 10 februarie 2023 și a solicitat azil. „Nu există nicio evidență a acestui suspect în bazele noastre naționale de securitate și nu era cunoscut de Poliția din Irlanda de Nord. Am discutat cu șeful structurii britanice de combatere a terorismului. În acest moment, nu avem informații care să indice că acest incident are legătură cu terorismul”. Șeful poliției le-a cerut protestatarilor să nu se lase provocați să participe la tulburări. „Oamenii sunt instigați de persoane fără identitate publică, care nu cunosc nimic despre acest loc remarcabil și plin de viață. Nu vă lăsați păcăliți sau manipulați de cei din mediul online”.

Elon Musk a încurajat protestele

Elon Musk, Tommy Robinson și alți agitatori au îndemnat oamenii să iasă în stradă.

„Doar prin proteste REPETATE și PUTERNICE va exista vreo schimbare!” a scris Musk.