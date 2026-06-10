Noi violențe în Belfast: Proteste anti-imigrație, confruntări cu poliția și intervenție cu tunuri cu apă

Violențe fără precedent la Belfast, după ce protestatari cu fețele acoperite au dat foc autobuzelor și caselor. FOTO: colaj capturi video X

Violențele au reizbucnit în Belfast, unde proteste anti-imigrație au degenerat în confruntări cu poliția.

În Belfast au avut loc noi episoade de violență, după ce o persoană a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de omor în urma unui atac cu cuțitul. Situația a degenerat rapid în confruntări între protestatari și forțele de ordine, poliția fiind nevoită să intervină cu tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, potrivit Sky News.

200 de persoane au provocat incendii

În mai multe zone din oraș, inclusiv la aproximativ 10 minute nord de centrul Belfastului, grupuri de circa 200 de persoane au aruncat proiectile și au provocat incendii, inclusiv asupra unor vehicule și infrastructuri rutiere. O cisternă a fost cuprinsă de flăcări, în timp ce echipele de intervenție au încercat să stingă focul, iar poliția a înaintat cu vehicule de intervenție pe măsură ce mulțimea se retrăgea.

„Au aruncat cu cărămizi și pietre în liniile poliției, iar tunurile cu apă au fost desfășurate. Le-au folosit pentru a împinge mulțimea înapoi, pentru a încerca să limiteze incendiile care au fost declanșate pe acest drum.

Miercuri seară, protestatarii au aruncat din nou cu proiectile asupra poliției în apropiere de Belfast. Mai multe vehicule de poliție au avansat pe măsură ce mulțimea se retrage.

Poliția a folosit tunuri cu apă împotriva protestatarilor, care se află la aproximativ 10 minute nord de centrul orașului.

Mai mulți protestatari îmbrăcați în negru au fost văzuți aruncând proiectile asupra polițiștilor în echipament antirevoltă. În spatele ofițerilor se află un rând de vehicule de poliție. O cisternă arde în apropiere, în timp ce serviciile de urgență încearcă să stingă incendiul”.

De ce au izbucnit protestele

Tensiunile au izbucnit în contextul unor proteste anti-imigrație care au escaladat după un atac cu cuțitul comis de un solicitant de azil din Sudan. Potrivit relatărilor, mobilizarea în stradă a fost alimentată și de apeluri lansate de figuri controversate și grupări de extremă dreapta, ceea ce a amplificat rapid amploarea violențelor.

În timpul incidentelor, au fost incendiate mașini, autobuze și locuințe, iar mai multe magazine au fost jefuite. Comunitățile de imigranți au fost nevoite să se adăpostească de teamă să nu fie atacate.

Trei familii de români au fost afectate

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că trei familii de români au fost afectate, locuințele acestora fiind vandalizate în timpul violențelor din Belfast. Autoritățile române, prin Consulatul General al României la Edinburgh, monitorizează situația și oferă asistență consulară.

MAE precizează că persoanele afectate sunt în siguranță și și-au exprimat intenția de a se întoarce în România cât mai curând posibil.

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