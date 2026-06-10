Reprezentantul special al lui Putin cere ajutorul extratereștrilor pentru demiterea lui Keir Starmer

Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Un reprezentant special al președintelui rus Vladimir Putin a ironizat situația politică din Marea Britanie, cerând în mod simbolic ajutorul extratereștrilor pentru demisia premierului Keir Starmer.

Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin, a lansat un nou atac verbal la adresa premierului britanic Keir Starmer, apelând de această dată la un mesaj ironic adresat "extratereștrilor". Oficialul rus a publicat pe platforma X un mesaj în care le solicită acestora să contribuie la retragerea liderului britanic din funcție.

„Dragi extratereștri, în timp ce vă pregătiți pentru contactul cu omenirea, vă rog să vă arătați atotputernicia și bunătatea, convingându-l pe Keir Starmer să demisioneze”, a scris Dmitriev pe X.

Acesta a continuat, precizând că nu ar fi nevoie de măsuri radicale împotriva șefului guvernului britanic. Potrivit lui Dmitriev, extratereștrii ar trebui doar să-i transmită lui Starmer percepția publică despre activitatea sa și să-i explice că retragerea din funcție ar putea „da speranță civilizației occidentale”.

Dear Aliens ????,



As you prepare Contact ???? with Humanity, please show your omnipotence & goodness by convincing Keir Starmer to resign. No abductions or probing — just have him understand what people think of him and that he can give Hope to Western civilization by Resigning. ???? https://t.co/D7MxCPqYfR — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 10, 2026

Nu este pentru prima dată când reprezentantul Kremlinului îl vizează pe premierul britanic

Mesajul a fost publicat în contextul tensiunilor din Irlanda de Nord, unde la Belfast au izbucnit proteste anti-imigrație începând cu 8 iunie, după ce un imigrant originar din Sudan a agresat un localnic.

Nu este pentru prima dată când reprezentantul Kremlinului îl vizează pe premierul britanic. În ultimele luni, Dmitriev a comentat în mod repetat situația politică internă din Regatul Unit, criticându-l pe Starmer și cerându-i să părăsească funcția.

În luna mai, oficialul rus a afirmat că liderul laburist a reușit să unească în această problemă „oamenii de pe Pământ și civilizațiile extraterestre recent descoperite”. Tot atunci, Dmitriev l-a catalogat drept „instigator la război” și a susținut că demisia acestuia ar servi intereselor Marii Britanii.

Kirill Dmitriev ocupă un rol important în relația dintre Moscova și Washington, fiind principalul negociator al președintelui Vladimir Putin în contactele cu administrația americană privind perspectivele încheierii războiului din Ucraina.

Susținerea pentru laburiști a scăzut considerabil în următorii doi ani

Comentariile sale vin într-o perioadă dificilă pentru Partidul Laburist. După rezultatele slabe înregistrate la alegerile locale din luna mai, patru secretari parlamentari care activau în cadrul guvernului și-au anunțat demisiile și i-au cerut lui Starmer să renunțe la conducerea executivului.

Premierul britanic a respins însă aceste solicitări. „Nu am de gând să mă eschivez de la această responsabilitate și să arunc țara în haos”, a declarat Starmer, subliniind că rezultatele nefavorabile ale scrutinului nu îi vor modifica agenda politică.

Partidul Laburist a preluat guvernarea în vara anului 2024, după ce a câștigat 411 dintre cele 650 de mandate din Camera Comunelor. Cu toate acestea, susținerea electorală a formațiunii a scăzut considerabil în următorii doi ani. Conform datelor Politico din 6 mai, laburiștii erau creditați cu 17% din intențiile de vot, situându-se pe poziția a treia, după Reform UK, cu 25%, și Partidul Conservator, cu 18%.

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