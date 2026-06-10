Ambasadorii unor state europene cer reluarea dialogului cu Moscova, susține Lavrov: Nu sunt foarte optimist, dar miracole se mai întâmplă

Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus. Foto: Agerpres

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat că ambasadorii unor importante state europene au cerut reluarea contactelor cu Ministerul rus de Externe.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri că ambasadorii Regatului Unit, Germaniei şi Franţei la Moscova au solicitat reluarea contactelor cu diplomaţii ruşi, relatează agenţia EFE.

"Ambasadorii acestor ţări solicită o întâlnire cu viceministrul meu de externe (...) Nu sunt foarte optimist, dar îi vom asculta", a declarat Lavrov presei locale.

"Va fi interesant de văzut cum vor putea aceşti oameni să prezinte ceva care poate da loc unor idei constructive", a continuat ministrul rus, amintind că respectivii ambasadori "au spus lucruri jignitoare despre Rusia şi au recurs în mod repetat la atacuri personale".

"Desigur, miracole se mai întâmplă"

"Desigur, miracole se mai întâmplă, dar îmi este foarte greu să cred că se poate întâmpla ceva miraculos cu actuala Uniune Europeană", şi-a exprimat el scepticismul. "Dacă UE ar fi dorit în mod sincer să ajute la soluţionarea conflictului (din Ucraina), a avut numeroase oportunităţi să o facă, dar le-a irosit", a mai remarcat Lavrov.

UE a deschis în ultimele săptămâni o dezbatere privind oportunitatea desemnării unui mediator pentru reluarea discuţiilor cu Moscova în vederea încheierii războiului din Ucraina. Preşedintele rus Vladimir Putin a insistat că Moscova nu s-a opus niciodată reluării acestui dialog, dar şi-a rezervat dreptul de a refuza discuţiile dacă nu agreează interlocutorul ales de Bruxelles.

"Ei nu doresc să discute cu Rusia tratând-o ca pe un partener. Dar vor trebui să o facă (...) Noi suntem pregătiţi. Trebuie să încetăm acuzaţiile reciproce. Dacă ei doresc să colaboreze cu noi, atunci trebuie să renunţe la poziţiile lor coloniale", a indicat preşedintele rus despre reluarea dialogului cu aliaţii europeni ai Ucrainei, cărora le-a mai cerut să oprească ajutorul militar pentru aceasta şi să-l convingă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte concesii pentru a se putea încheia un acord de pace.

Putin a avut vineri la Kremlin o întâlnire cu fostul cancelar german Gerhard Schroder, un politician apropiat de Rusia şi care a deţinut funcţii de conducere în companii petroliere de stat ruseşti. Luna trecută, Putin a sugerat că Schroder ar putea fi un mediator din partea UE în negocierile ruso-ucrainene, o idee respinsă atât de Ucraina, cât şi de marile capitale europene.

Dar UE este departe de a fi pregătită să acţioneze ca mediator în orice proces de pace între Ucraina şi Rusia, întrucât pare a fi concentrată mai mult pe continuarea războiului, a declarat marţi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a făcut acest comentariu în urma unei întrebări din partea presei despre posibilitatea ca UE să acţioneze ca mediator, pe fondul blocajului în negocierile de pace ruso-ucrainene mediate de SUA.

"În primul rând, iniţierea eforturilor de mediere prin impunerea unor condiţii Rusiei este ilogică şi greşită. Şi, desigur, aceasta este inacceptabil pentru noi", a subliniat purtătorul de cuvânt al lui Putin, referindu-se la poziţiile exprimate de aliaţii europeni ai Ucrainei.

"Europa nu poate pur şi simplu să medieze, întrucât este de partea noastră"

La rândul său, Zelenski a apreciat, tot marţi, că Europa trebuie să fie reprezentată la masa negocierilor pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, dar consideră "periculos" ca Uniunea Europeană să acţioneze ca mediator, întrucât aceasta ar putea să o oblige să renunţe la presiunile asupra Rusiei.

"Europa trebuie să fie implicată în orice fel de negociere. Dar, în opinia mea, Europa nu poate pur şi simplu să medieze, întrucât este de partea noastră. Le-am împărtăşit acest lucru partenerilor noştri. Este foarte periculos să medieze pur şi simplu. Pentru că, de exemplu, dacă UE mediază se va aduce în discuţie dacă să impună sau nu (noi) sancţiuni, întrucât, în calitate de mediatori, trebuie să fie la mijloc", a explicat Zelenski la o conferinţă de presă în capitala estonă Tallinn, după un summit regional cu liderii statelor nordice şi baltice.

Preşedintele ucrainean a participat duminică la un summit la Londra împreună cu premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, la finalul căruia aceşti patru lideri au emis o declaraţie comună în care menţionează o serie condiţii pentru pace, dintre care unele, deja formulate anterior, au fost deja respinse de Rusia ca inacceptabile, cum ar desfăşurarea de trupe străine în Ucraina sau plata unor reparaţii de război către aceasta.

Aşadar, Zelenski şi cei trei lideri europeni i-au cerut lui Putin în respectiva declaraţie un armistiţiu imediat şi complet, începerea negocierilor de pace pornind de la situaţia din prezent a liniei frontului, oferirea de garanţii de securitate Ucrainei, inclusiv desfăşurarea unor trupe multinaţionale pe teritoriul acesteia, şi respectarea intereselor de securitate europene în cazul unui acord de pace.

Mai mult, în aceeaşi declaraţie i se transmite Moscovei că activele sale externe vor fi deblocate numai după încetarea definitivă a operaţiunilor militare în Ucraina şi plata către aceasta a unor reparaţii de război, conform Agerpres.

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