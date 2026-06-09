Trei explozii în Moscova cu mașini-capcană. Un general rus a fost omorât

Un incendiu violent. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Trei incidente cu posibile mașini-capcană au avut loc în regiunea Moscovei, soldate cu evacuări, intervenții de securitate și cel puțin un deces raportat, potrivit presei internaționale.

Trei incidente separate care implică posibile mașini-capcană au fost semnalate în regiunea Moscovei, în contextul unor alerte de securitate și intervenții extinse ale forțelor de ordine. Situația a determinat evacuări, blocarea unor artere rutiere și prezența masivă a echipelor de intervenție în mai multe zone ale capitalei și împrejurimi.

Străzi blocate și oameni evacuați din centrul comercial Nebo

Unul dintre episoade a avut loc în districtul Solnțevo, în vestul Moscovei, unde centrul comercial Nebo a fost evacuat după descoperirea unui „obiect suspect” sub șasiul unei mașini parcate. Autoritățile au restricționat circulația în zonă, iar forțele de securitate au securizat perimetrul. Potrivit relatărilor, situația a mobilizat rapid echipe de intervenție.

„Strada Aviatorov este blocată. Oamenii sunt evacuați din centrul comercial Nebo. Există numeroase mașini de poliție în apropierea centrului comercial”, a relatat un martor.

La fața locului au fost trimise echipaje de poliție, pompieri, ambulanțe, precum și „specialiști militari”, pentru verificarea zonei și gestionarea incidentului.

„Obiect suspect sub mașină”

Un al doilea incident a fost raportat în districtul Konkovo, situat în sud-vestul Moscovei, unde o mașină electrică Zeekr a fost implicată într-o explozie produsă într-o parcare aflată la intersecția a două străzi. Inițial, surse din canale Telegram au indicat că explozia a fost urmată de un incendiu, stins ulterior de martori. Ulterior, Comitetul de Anchetă a anunțat descoperirea unui „obiect suspect sub mașină” și detonarea controlată a acestuia.

Șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie a murit. Explozia s-a produs în momentul în care a urcat în mașină

Cel de-al treilea incident s-a produs în primele ore ale dimineții în cartierul Aviatorov din Balașiha, regiunea Moscova, unde o altă mașină a explodat. În urma deflagrației, conform informațiilor preliminare, ar fi murit Damir Davîdov, șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU) din cadrul Ministerului Apărării.

Potrivit imaginilor difuzate de la fața locului, explozia s-a produs în momentul în care șoferul a urcat în mașină și începea să iasă din parcare. Bărbatul a fost scos în viață din vehiculul cuprins de flăcări, însă nu a mai putut fi salvat. Bloggerul ucrainean Anatoli Șari a relatat că Davîdov ar fi fost persoana decedată în explozie, informație preluată ulterior și de canalul VChK-OGPU, potrivit TVP World și The Moscow Times.

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