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Rusia recunoaște amploarea atacurilor ucrainene. Ce se întâmplă în spatele frontului

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 09 Iun 2026
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volodimir zelenski ucraina
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Rusia admite dificultăţi în aprovizionarea cu combustibil după atacurile ucrainene.

Ministerul rus al Energiei a recunoscut că există probleme în aprovizionarea cu combustibil după atacurile lansate de Ucraina împotriva infrastructurii energetice a ţării, relatează marţi dpa și Agerpres.

Companiile din sectorul energetic şi al combustibililor s-au confruntat recent cu o intensificare a atacurilor aeriene, "ceea ce a dus la dificultăţi temporare în aprovizionarea cu combustibil în mai multe regiuni din sudul ţării", a declarat ministerul luni într-un comunicat pe Telegram.

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Restricții privind distribuția benzinei

Ministerul a afirmat că a constituit un grup de lucru cu reprezentanţi ai companiilor din sectorul energetic pentru a ajuta la menţinerea stabilităţii aprovizionării cu combustibil în întreaga ţară.

Vicepremierul rus Aleksander Novak a recunoscut deja la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg că Rusia produce în prezent mai puţin petrol decât era planificat. El a explicat situaţia prin existenţa unor reparaţiile neplanificate, dar nu a oferit mai multe detalii.

Autorităţile instalate de Moscova în peninsula Crimeea şi în regiunea Lugansk au introdus deja restricţii privind distribuţia benzinei.

Guvernul rus a decis, de asemenea, pentru prima dată să interzică exporturile de kerosen, măsură ce urmează să rămână în vigoare până la sfârşitul lunii noiembrie.

Armata ucraineană şi-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra instalaţiilor petroliere ruseşti, în încercarea de a întrerupe aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse şi de a reduce veniturile din energie pe care Moscova le foloseşte pentru a-şi finanţa războiul declanşat în urmă cu peste patru ani împotriva Ucrainei.

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