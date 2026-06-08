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Rusia acuză UE de amestec în alegerile din Armenia

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 08 Iun 2026
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Sursa foto Agerpres

Rusia a acuzat luni Uniunea Europeană de amestec în alegerile desfăşurate duminică în Armenia şi câştigate de partidul premierului Nikol Paşinian.

"Alegerile legislative au avut loc într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziţiei şi de amestec din partea Occidentului, în primul rând a UE", a afirmat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, citată de AFP și Agerpres.

Relaţiile Armeniei cu Rusia au fost unul din cele mai importante subiecte ale campaniei electorale.

Zaharova a susţinut că întreaga campanie, precum şi scrutinul propriu-zis "s-au desfăşurat într-un climat de reprimare severă a partidelor şi mişcărilor de opoziţie, a militanţilor şi susţinătorilor lor, de către autorităţile armene".

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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei că la alegeri au avut loc "numeroase nereguli", însă nu a făcut precizări.

De amestec în alegeri, în special printr-o campanie de dezinformare a alegătorilor, a fost acuzată şi Rusia, reaminteşte AFP.

Paşinian, care a reorientat Armenia către Occident, a obţinut o victorie clară la urne, cu aproape 50% din voturi, conform Comisiei Electorale de la Erevan.

Opozanţii pro-ruşi, în primul rând Samvel Karapetian, au susţinut că au existat nereguli şi au menţionat că au fost arestaţi membri ai echipei de campanie a partidului acestuia, Armenia Puternică, formaţiune care a întrunit sub 25% din opţiunile electoratului armean.

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