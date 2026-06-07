Alegeri parlamentare decisive în Armenia. Erevanul își alege direcția: Europa sau Rusia?

Armenii își decid viitorul duminică, 7 iunie, la alegerile parlamentare, pe fondul unui conflict între Rusia și Occident.

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Atât UE, cât și SUA susțin acțiunea pro-occidentală prudentă a premierului Pașinian, în timp ce Rusia a lansat un val de presiuni economice și politice asupra Erevanului pentru a menține fostul stat sovietic în orbita sa. Armenii sunt pregătiți să meargă la urne duminică, în cadrul unor alegeri decisive care vor modela viitorul țării din Caucazul de Sud și al întregii regiuni, Rusia avertizând Erevanul cu privire la un „scenariu ucrainean”, în timp ce UE și SUA s-au unit pentru a sprijini pivotarea pro-occidentală prudentă a premierului armean Nikol Pașinian, după ce a obținut un acord de pace istoric cu Azerbaidjanul, scrie Euronews.

Alegătorii aleg între Pașinian și partidul său centrist, Contractul Civil, și o opoziție fragmentată și pro-rusă, susținută deschis de Kremlin.

Miliardarul ruso-armean Samvel Karapetyan - care candidează în arest la domiciliu - conduce partidul Armenia Puternică ca figură principală, alături de fostul președinte Robert Kocharyan, care a condus și el o campanie pro-Moscova.

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Ce arată sondajele. Pe cine preferă armenii

Un sondaj Breavis publicat cu câteva zile înainte de vot preconizează că armenii i-ar acorda lui Pașinian un mandat decisiv. Peste 60% dintre alegători ar fi hotărâți să consolideze realinierea strategică a țării din Caucazul de Sud către o cale pro-occidentală, plasând-o pe un curs de coliziune cu Kremlinul și cimentând acordul de pace istoric cu Azerbaidjanul asupra Karabahului. Sondajul a arătat că niciun partid de opoziție nu va depăși 12%.

În ajunul votului, Comitetul de Investigații al Armeniei a arestat sâmbătă șase candidați din partea partidului de opoziție Armenia Puternică, după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat că a autorizat acțiuni judiciare pe baza acuzațiilor de spălare de bani și instigare materială.

Tot sâmbătă, relatările din mass-media au arătat o creștere bruscă a numărului de armeni care sosesc la Erevan din Rusia pentru a vota, pe fondul acuzațiilor din mass-media armene și din societatea civilă privind campaniile de dezinformare și acțiunile rusești de influențare a votului, acuzații negate de Moscova.

Atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite l-au susținut ferm pe Nikol Pașinian

În etapele finale ale volatilei campanii electorale, atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite l-au susținut ferm pe Pașinian, care a introdus cu prudență, dar sigur, o reorientare pro-occidentală a politicii externe a Armeniei după acordul de pace cu Azerbaidjanul, punând națiunea cu aproximativ 3 milioane de locuitori pe un curs de coliziune cu Rusia.

Comisia Europeană a declarat că îl susține „ferm” pe Nikol Pașinian, anunțând un pachet de măsuri de sprijin economic pentru a atenua sancțiunile economice tot mai mari ale Rusiei împotriva Erevanului, din cauza orientării sale pro-occidentale și pro-UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi într-un comunicat că Moscova a „transformat relațiile economice în arme pentru presiune politică” prin continuarea restricțiilor la exportul de produse armene.

„Cunoaștem prea bine acest plan de acțiune. De aceea, Europa este ferm alături de Armenia”, a spus von der Leyen.

Trump spune că Nikol Pașinian este un „mare prieten și lider”

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat armenii să „facă Armenia din nou măreață”, declarându-și „susținerea completă și totală” pentru realegerea lui Nikol Pașinian.

„Nikol Pașinian împărtășește pe deplin viziunea mea de pace și prosperitate pentru Armenia și întreaga regiune a Caucazului de Sud”, a spus Trump, marcând prima dată când un președinte american susține un candidat dintr-o țară aflată pe orbita regională a Rusiei.

Trump l-a numit pe Pașinian un „mare prieten și lider”, adăugând că acesta „își face țara puternică, bogată și foarte sigură”, referindu-se la semnarea de către premierul Armeniei a unui acord de pace istoric la Casa Albă cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, anul trecut, care a deschis calea pentru investiții semnificative ale SUA în țară.