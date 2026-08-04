BANCUL ZILEI: Preotul cade în păcat

Bancul zilei. Unde se uita un preot când vorbea cu o tânără.
O tânără, văzând privirile pe care preotul le aruncă spre decolteul ei, zice:
- Părinte, vă place crucea mea de la gât?
- Daa, de fapt mă uitam mai mult la cei doi tâlhari!
Bancul zilei. Unde se uita un preot când vorbea cu o tânără.
O tânără, văzând privirile pe care preotul le aruncă spre decolteul ei, zice:
- Părinte, vă place crucea mea de la gât?
- Daa, de fapt mă uitam mai mult la cei doi tâlhari!
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