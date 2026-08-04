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BANCUL ZILEI: Preotul cade în păcat

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 04 Aug 2026
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Bancul zilei. Unde se uita un preot când vorbea cu o tânără.

O tânără, văzând privirile pe care preotul le aruncă spre decolteul ei, zice:

- Părinte, vă place crucea mea de la gât?

- Daa, de fapt mă uitam mai mult la cei doi tâlhari!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Neliniștea unui soț

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