BANCUL ZILEI: Murmurul la inimă

Bancul zilei. Un tip de vreo 80 de ani se prezintă la medic pentru un control de rutină. Doctorul îl consultă, după care începe să se mire.
-Oh, oh!
-Care-i problema, întreabă bătrânul?
-Păi, spune el, aveți un murmur la inimă. Fumați?
-Nu, spune bătrânul.
-Beți mult?
-Nu.
-Viață de cuplu aveți?
-Da, bineînțeles!
-Păi atunci, spune doctorul, mi-e frică, cu murmurul ăsta, să nu faceți vreun infarct, așa că va trebui să renunțați la jumătate din ea.
Uitându-se perplex la doctor, bătrânul întreabă:
-Care jumătate doctore? Privitul sau gânditul?