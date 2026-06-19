BANCUL ZILEI: Murmurul la inimă

Bancul zilei. Un tip de vreo 80 de ani se prezintă la medic pentru un control de rutină. Doctorul îl consultă, după care începe să se mire.

-Oh, oh!

-Care-i problema, întreabă bătrânul?

-Păi, spune el, aveți un murmur la inimă. Fumați?

-Nu, spune bătrânul.

-Beți mult?

-Nu.

-Viață de cuplu aveți?

-Da, bineînțeles!

-Păi atunci, spune doctorul, mi-e frică, cu murmurul ăsta, să nu faceți vreun infarct, așa că va trebui să renunțați la jumătate din ea.

Uitându-se perplex la doctor, bătrânul întreabă:

-Care jumătate doctore? Privitul sau gânditul?