BANCUL ZILEI: Când trebuie să fii chit

Doi tărani care lucrau pe moșia unui mare lord se întâlnesc în cârciumă la un pahar de tărie unul dintre ei praf de necăjit:

- Ce ai mă, de ce ești așa supărat?

- Hai să-ți zic ceva ce nu știai. Nevastă-mea se culcă cu lordul mă!! Da' și eu mă culc cu nevasta lordului.

- Păi asta înseamnă că sunteți chit. De ce ești așa amărât?

- Cum să fim chit mă? Că nevastă-mea a făcut un copil cu lordul. Da' și nevastă-sa a făcut un copil cu mine.

- Păi si? Asta chiar înseamnă că sunteți chit.

- Mă, tu ești prost sau te prefaci? Cum adică să fim chit? Păi eu i-am făcut lui ditamai lordul și el ce mi-a făcut mie? Un țăran, mă!