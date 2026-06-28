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BANCUL ZILEI: Când trebuie să fii chit

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 28 Iun 2026
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Doi tărani care lucrau pe moșia unui mare lord se întâlnesc în cârciumă la un pahar de tărie unul dintre ei praf de necăjit:

- Ce ai mă, de ce ești așa supărat?

- Hai să-ți zic ceva ce nu știai. Nevastă-mea se culcă cu lordul mă!! Da' și eu mă culc cu nevasta lordului.

- Păi asta înseamnă că sunteți chit. De ce ești așa amărât?

- Cum să fim chit mă? Că nevastă-mea a făcut un copil cu lordul. Da' și nevastă-sa a făcut un copil cu mine.

- Păi si? Asta chiar înseamnă că sunteți chit.

- Mă, tu ești prost sau te prefaci? Cum adică să fim chit? Păi eu i-am făcut lui ditamai lordul și el ce mi-a făcut mie? Un țăran, mă!

Vezi și: BANCUL ZILEI: După luna de miere

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