BANCUL ZILEI: Tratament eșuat

Bancul zilei. Doctore, în fiecare seară, când mă culc, e cineva ascuns sub pat.
Mă scol, mă uit și acolo nu-i nimeni. Mă culc la loc, dar după un timp mă dau jos și iar mă uit sub pat dar nu-i nimeni. Chestia asta mă distruge: puteți face ceva?
– Vă vindec în 2 ani de psihoterapie, cu câte trei ședințe pe săptămână.
– Și cam cât o mă va costa?
– 100 de lei pe ședință!
– Hm… mă mai gândesc…
După 6 luni, psihiatrul se întâlnește cu pacientul:
– N-ai mai revenit pe la cabinet…
– Cu 100 de lei per ședință? Baiatul care-mi aduce pizza mi-a rezolvat problema cu doar 5 lei!
– Băiatul cu pizza? Chiar așa? Și cum a procedat?
– M-a sfătuit să tai picioarele de la pat