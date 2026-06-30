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BANCUL ZILEI: Tratament eșuat

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 30 Iun 2026
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bancuri

Bancul zilei. Doctore, în fiecare seară, când mă culc, e cineva ascuns sub pat.

Mă scol, mă uit și acolo nu-i nimeni. Mă culc la loc, dar după un timp mă dau jos și iar mă uit sub pat dar nu-i nimeni. Chestia asta mă distruge: puteți face ceva?

– Vă vindec în 2 ani de psihoterapie, cu câte trei ședințe pe săptămână.

– Și cam cât o mă va costa?

– 100 de lei pe ședință!

– Hm… mă mai gândesc…
După 6 luni, psihiatrul se întâlnește cu pacientul:

– N-ai mai revenit pe la cabinet…

– Cu 100  de lei per ședință? Baiatul care-mi aduce pizza mi-a rezolvat problema cu doar 5 lei!

– Băiatul cu pizza? Chiar așa? Și cum a procedat?

– M-a sfătuit să tai picioarele de la pat 

Vezi și: BANCUL ZILEI: Explicație plauzibilă
 

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