BANCUL ZILEI: Tratament eșuat

Bancul zilei. Doctore, în fiecare seară, când mă culc, e cineva ascuns sub pat.

Mă scol, mă uit și acolo nu-i nimeni. Mă culc la loc, dar după un timp mă dau jos și iar mă uit sub pat dar nu-i nimeni. Chestia asta mă distruge: puteți face ceva?

– Vă vindec în 2 ani de psihoterapie, cu câte trei ședințe pe săptămână.

– Și cam cât o mă va costa?

– 100 de lei pe ședință!

– Hm… mă mai gândesc…

După 6 luni, psihiatrul se întâlnește cu pacientul:

– N-ai mai revenit pe la cabinet…

– Cu 100 de lei per ședință? Baiatul care-mi aduce pizza mi-a rezolvat problema cu doar 5 lei!

– Băiatul cu pizza? Chiar așa? Și cum a procedat?

– M-a sfătuit să tai picioarele de la pat