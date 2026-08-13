Cine s-ar afla, de fapt, în spatele „strigoilor” care au tulburat liniștea unei comune din Buzău. Primarul Mărgărit: „Am o mâhnire în suflet”

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Localnicii dintr-o comună din România au parte de un fenomen ciudat, misterios, care îi face, pe unii dintre ei să nu doarmă noaptea, punând totul pe seama unor strigoi care ar bântui curțile. Dar care este adevărul?

Comuna Boldu din județul Buzău este perturbată de unele fenomene bizare, care au pus pe jar o parte din localnici, dar și autoritățile locale.

Unii săteni pun pe seama strigoilor fapte ciudate întâmplate, precum zgomote auzite în curți de la apariții sau persoane neidentificate, care arungă pietre în geamuri, acoperișuri sau forțeaza uși.

Chiar dacă nu au fost înregistrate pagube, prinderea făptașilor pare că este pe ultima sută de metri.

L-am contactat pe primarul Marian Mărgărit pentru a afla ce / cine se află în spatele isteriei cu strigoii, care tulbură liniștea satului. Edilul a zis că a dat dispoziție să se patruleze noaptea peste tot, pentru a se afla ce se întâmplă.

Primarul Marian Mărgărit: „Îi vom descoperi!”

„Eu consider că cineva, un grup de teribiliști, pe care îi vom descoperi, au speriat o parte din lume. Vă dați seama că femeile singure, oamenii singuri s-au speriat, dar s-a patrulat, se patrulează serios și noaptea, spre dimineață, și pare că strigoii au dispărut (n.red. ironie).

Am făcut apel la oameni să stea liniștiți. Însă, dacă privim mai atent, pare că trăim în lumea TikTok-ului, cu referire și la cazul cu așa-zisa ambulanța neagră”, a spus primarul Marian Mărgărit.

DC News: Există în istoricul Comunei Boldu... referiri, cazuri cu strigoi? Legende despre așa ceva?

Primarul Marian Mărgărit: „Am o mâhnire în suflet, nu se poate așa ceva!”

„Nu există astfel de cazuri. Băiatul meu este preot în comună și am studiat istoricul locului și nu am găsit date despre cazuri / evenimente cu strigoi. Adevărul este că cineva se joacă cu liniștea oamenilor. Eu sunt primar de 36 de ani aici, cunosc și cum sunt așezate pietrele.

Totuși, am o mâhnire în suflet. Nu se poate așa ceva, să coborâm la asemenea lucruri, într-un tablou atât de ciudat, cu strigoi și fantome, pentru a speria oamenii și a tulbura liniștea comunei”, ne-a mai spus primarul Marian Mărgărit.

Fenomenele cu strigoi ar fi apărut în urmă cu aproximativ o lună în județul vecin, Vrancea, în Ciorăști, acolo unde localnicii au relatat speriați despre zgomote și incidente nocturne asemănătoare, însă puse pe seama unor indivizi teribiliști.

Poliția face apel la calm și recomandă sătenilor ca, în situația în care îi văd pe posibilii făptași, să sune de urgențp la 112 și să nu-și facă singuri dreptate.