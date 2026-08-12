Imagini spectaculoase de pe traseul Autostrăzii Pitești - Sibiu (A1). Lucrările avansează în ritm accelerat / video

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Lucrările pe șantierele loturilor 3 și 4 ale autostrăzii Sibiu - Pitești (A1) avansează vizibil, arată cele mai recente imagini din dronă. În timp ce pe secțiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeș) stadiul fizic a trecut de 90% și se fac pregătiri pentru o deschidere anticipată în acest an, pe secțiunea 3 (Cornetu - Tigveni) constructorii accelerează ritmul la viaducte și la tunelul Poiana.

Lucrările la loturile 3 (Cornetu - Tigveni) și 4 (Tigveni - Curtea de Argeș) ale autostrăzii Pitești - Sibiu avansează în ritmp accelerat potrivit celor mai recente imagini surprinse din dronă.

Potrivit lui Cristian Pistol, director la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu - Pitești, parte din A1, în aceste zile se așterne stratul asfaltic de uzură.

„Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat în șantier cu 350 de muncitori și 156 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare.

În momentul de față se mai execută lucrări de:

- așternere a pământului pe taluzuri,

- amenajare șanțuri și rigole,

- montare gabioane,

- montare parapet metalic, panouri fonoabsorbante și antiorbire, semnalizare verticală, garduri de împrejmuire.

La cele 12 poduri și pasaje de pe traseul acestei secțiuni se montează plasa de protecție, se execută rosturi în cale, lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă și instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalații mecanice, electrice și ITS, iar la clădirile operaționale care vor deservi tunelul se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor. În următoarele două luni se vor mai efectua și alte teste pentru verificarea comportamentului la foc și la fum al echipamentelor montate.

La sensul giratoriu Tigveni se efectuează marcaje și lucrări de amenajare peisagistică.

În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027).

După finalizarea acestei secțiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1)“, a scris Pistol pe Facebook.

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu - Pitești, lucrări în ritm accelerat

Conform celor mai recente imagini filmate din dronă și postate pe canalul de YouTube Răducu P Drum, lucrările la secțiunea 3 a autostrăzii, între Cornetu și Tigveni, avansează într-un ritm accelerat.

În parte argeșeană a secțiunii, piloții de susținere ai viaductelor au fost instalați în mare parte și în unele locuri a început chiar montarea grinzilor. De cealaltă parte, către valea Oltului, a fost decopertat traseul viitoarei autostrăzi și s-au început lucrările la tunelul Poiana, cel mai lung de pe A1.