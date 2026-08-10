Răsturnare de situație după ce polițiștii rutieri au depistat un tânăr cu 172 km/h pe E85

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Recordul de viteză al săptămânii trecute, depistat de polițiștii rutieri, este tocmai cel al acestui tânăr, de 30 de ani, care se afla într-o situație disperată.

Un vehicul care se deplasa pe DN2 (E85), zis și ”Drumul morții”, cu 172 km/h, a fost depistat de către polițiștii rutieri, cu aparatul radar.

Când l-au oprit, polițiștii au constatat că la volan era un tânăr de 30 de ani, care ”fugea” cu tatăl său la spital, după ce acesta fusese mușcat de un câine. În acel moment, polițiștii rutieri au decis să escorteze mașina tânărului, în regim de urgență, până la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău.

Pe scaunul din dreapta, un tată care avea urgent nevoie de ajutor

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău au transmis că ”Vehiculul a fost înregistrat de aparatul radar rulând cu viteza de 172 km/h, pe un sector de drum unde limita de viteză era net inferioară. Poliţiştii au procedat imediat la oprirea regulamentară a autoturismului. În momentul legitimării, conducătorul auto, un bărbat vizibil agitat, a comunicat agenţilor de poliţie că se deplasează de urgenţă către unitatea medicală. Pe scaunul din dreapta se afla tatăl acestuia, care prezenta răni deschise după ce fusese muşcat de un câine, starea sa de sănătate necesitând îngrijiri medicale imediate", a transmis luni, prin intermediul unui comunicat, IPJ Buzău.

Șoferul nu a scăpat de amendă

În contextul dat, poliţiştii rutieri au luat decizia de a escorta maşina în care se afla persoana rănită, la cea mai apropiată unitate medicală.

"Având în vedere prioritatea absolută de a proteja viaţa şi integritatea fizică a cetăţenilor, echipajul de poliţie a escortând în regim de urgenţă autoturismul până la UPU a SJU Buzău. Datorită intervenţiei prompte a poliţiştilor, bărbatul rănit a fost predat în siguranţă cadrelor medicale pentru tratament de specialitate. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice pentru depăşirea limitei legale de viteză", informează IPJ Buzău.

Poliţiştii reamintesc participanţilor la trafic că, deşi viaţa şi urgenţele medicale au prioritate, viteza excesivă pune în pericol siguranţa tuturor iar în situaţii similare cetăţenii sunt sfătuiţi să apeleze numărul de urgenţă 112 pentru a solicita sprijinul echipajelor specializate.

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