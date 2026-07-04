Noile reguli UE schimbă modul în care sunt vândute, reciclate sau dezmembrate maşinile vechi sau declarate daună totală. Ce va face România?

Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Un nou regulament adoptat la nivel european schimbă modul în care sunt vândute, reciclate sau dezmembrate maşinile vechi sau maşinile care au fost declarate daună totală.

Ce va face România în acest caz? Asta în condiţiile în care există în continuare un aflux uriaş de maşini la mâna a doua aduse din străinătate, şi nu în cea mai bună stare estetică sau tehnică.

Conform noului regulament european, dacă o maşină este declarată daună totală din punct de vedere tehnic, ea nu mai poate fi revândută şi nici repusă în circulaţie. Doar maşinile care sunt declarate daună totală economică vor putea fi reparate, repuse în circulaţie şi revândute. Astfel, dacă maşina este declarată "vehicul scos din uz", trebuie predată unui operator autorizat de reciclare sau dezmembrare.

Titi Aur a comentat subiectul la DC Conducem şi a explicat cum e situaţia în România.

"Aici ajungem iarăşi la sistem, la lipsa de coordonare de la noi. Avem o mare problemă la acest capitol. Constatarea pentru dauna unui accident o face asiguratorul. În lumea civilizată, acolo unde chiar se ţine la siguranţa rutieră, acest lucru nu e făcut de agentul sau reprezentantul asiguratorului. Există o entitate, o instituţie tehnică, care vine şi face constatarea. Iar primul lucru de care ţine cont este siguranţa. Nu costul, nu cine plăteşte.

Când maşina a fost avariată, se fac verificări la structura maşinii. Dacă e vorba de braţe, de stâlp, de praguri. Se analizează siguranţa. Mai poate fi reparată acea maşină pentru a deveni sigură în trafic?

Apoi, acea maşină este reparată la un service autorizat, dar nu în genul celor pe care le avem noi. Noi avem multe service-uri autorizate să facă schimb de ulei şi ei repară şi caroserii. Ca să poţi repara o maşină, ca să poţi suda la partea de structură, trebuie să ai ceva important, ca service auto: omul care are voie să sudeze pentru marca respectivă de maşină, pentru tipul respectiv de sudură.

În străinătate, aşa se întâmplă. Când reprezentantul acelei instituţii tehnice spune "asta nu mai poate fi reparată", e gata. S-a anulat acea maşină, practic. În România... din două, trei maşini faci una.

La noi, RAR reușește să funcționeze din ce în ce mai bine în ceea ce priveşte controlul mașinii, dar încă mai sunt multe lucruri de pus la punct în sistemul de servisare și în sistemul de analiză a defecțiunii. Aici este sistemul care este rămas în urmă și care face pași foarte, foarte, foarte mici în direcția asta", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Cele mai mari compromisuri în România

"Cel mai des se face compromisul în România în două locuri: calitatea sudurilor şi airbag-urile și centurile. Acestea din urmă sunt puse doar așa de formă, și de fapt ele nu funcționează. Ceea ce înseamnă accidente cu consecințe mai grave în cazul în care mașina respectivă e implicată într-o coliziune.

Și la urmă numărăm peste 1.300 de morți, și răniții grav, și răniții ușor, și toți... care ar putea fi mai puțini dacă mașina ar fi perfectă, dacă s-ar purta centura", a mai spus Titi Aur.