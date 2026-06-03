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DCNews Stiri Fără examen teoretic pentru permisul de conducere, dacă ai deja B1. Realitatea arată, însă, că ar fi nevoie de înăsprirea regulilor

EXCLUSIV Fără examen teoretic pentru permisul de conducere, dacă ai deja B1. Realitatea arată, însă, că ar fi nevoie de înăsprirea regulilor

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Iun 2026
Examen teoretic permis de conducere Chat GPT Fotografie generată de ChatGPT
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Un proiect de lege depus la Parlament propune ca şoferii care au deja permisul de categoria B1 şi vor să treacă la categoria B să nu mai fie nevoiţi să dea examen teoretic.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, critică iniţiativa. 

"Din punctul meu de vedere este de rău, este o lege dată pentru a atrage, să zic, politic cumva."Ia uite noi, politicienii, cum facem lucrurile să fie mai ușor pentru voi să obțineți permis de conducere”.

De ce spun asta? Pentru că a trece printr-un examen periodic ar trebui să fie ceva care să se întâmple măcar o dată la 10 ani. Odată cu reînnoirea permisului ar trebui să se întâmple și asta. De ce? Pentru că sunt unii care n-au învățat, sunt unii care nu știu suficient chiar atunci când iau examenul corect și legal, dar apar și modificări legislative, Deci ar trebui să se facă periodic. Dacă nu se face periodic, măcar atunci când vrei să treci de la un grad la altul. înseamnă, din punctul meu de vedere, o pregătire mai slabă a celor care iau permisul de conducere.

Ce se întâmplă la cursurile de conducere defensivă

Da, în teorie ar trebui să știi regulile de circulație, dar practic eu vă spun ce se întâmplă la cursurile de conducere defensivă. Noi nu dăm chestionar de circulație decât la companiile la care ne cer asta, adică cei care chiar se preocupă de pregătirea conducătorilor auto și vor să aibă și această testare făcută. Rămânem de multe ori muți. Șoferi care au permis de conducere de mulți ani și care fac șapte puncte. Îţi pui multe întrebări, cum e posibil aşa ceva? Pentru că, dacă iei pixul și dai cu pixul pe hârtia aia, tot nimerești mai mult de șapte puncte. Cei care fac 12, 14, 15 sunt mulți, însă foarte puțini sunt cei care trec de 20 de puncte. 

Și atunci, a trece printr-un astfel de test nu poate fi de rău. Înseamnă că îl obligi pe candidatul respectiv – că vorbim acum de candidatul pentru B, că el are B1 – îl obligi să mai citească o dată, să se mai uite o dată.

Dacă nu știe, îl obligi să mai treacă o dată. De ce să faci această facilitate? Pentru că, dacă am fi într-o țară perfectă, cu accidente înspre zero, atunci ai putea spune: „Domnule, nu mai pierdem timpul pe stradă, la noi totul este perfect, de ce să mai pierdem timpul?”.

Dar când tu ești ultimul din Europa la siguranță rutieră și dai astfel de facilități, nu mi se pare în regulă. Adică eu aș înăspri, nu aș ușura sau facilita obținerea unui permis de conducere, pentru că vedem cum se circulă și vedem care e gradul de pregătire al tuturor", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

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permis de conducere
categoria B
titi aur
dc conducem
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