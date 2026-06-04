Un angajat al unui service auto din Brașov ar fi vândut mașinile clienților. A fost reținut de polițiști

Un bărbat din localitatea braşoveană Vulcan a ajuns în arestul poliţiei şi este cercetat pentru furt după ce, în timp ce lucra la un service auto din Bod, ar fi profitat de faptul că clienţii îi lăsau cheile şi ar fi vândut maşinile a doi dintre aceştia.

Potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, bărbatul ar fi vândut maşinile unor persoane din Dâmboviţa, care le-ar fi dezmembrat.

Trei persoane au fost duse la sediul IPJ Braşov

"Din cercetările efectuate până la acest moment a reieşit faptul că, în perioada ianuarie - februarie, un bărbat de 34 de ani, din comuna Vulcan, judeţul Braşov, care efectua activităţi de reparaţii auto în localitatea Bod, ar fi profitat de faptul că deţinea cheile de contact ale autoturismelor lăsate de către proprietari pentru remedierea defecţiunilor şi ar fi vândut două dintre acestea unor persoane din judeţul Dâmboviţa, care le-ar fi dezmembrat, fiind astfel cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000 de euro", a transmis, joi, IPJ Braşov.

În cauză, poliţiştii au pus în aplicare, la data de 3 iunie, două mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Braşov şi Dâmboviţa, iar în urma acestora au fost identificate şi ridicate mai multe documente, înscrisuri, medii de stocare de interes, dar şi sumele de 5.660 de euro şi 10.420 de lei, în vederea completării materialului probator.

"Totodată, trei persoane au fost conduse la sediul IPJ Braşov, iar după administrarea materialului probator, faţă de bărbatul de 34 de ani a fost dispusă măsura reţinerii şi introducerii în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Braşov, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a se dispune în continuare măsuri corespunzătoare", a precizat sursa citată, conform Agerpres.

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