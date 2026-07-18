Două stațiuni de pe Valea Prahovei au rămas fără apă în unul dintre weekendurile cele mai aglomerate de până acum

Sursa: Ovidiu Oprea

Unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale verii aduce probleme pentru turiștii și localnicii din două dintre cele mai populare stațiuni montane de pe Valea Prahovei.

Alimentarea cu apă potabilă a fost întreruptă parțial, sâmbătă după-amiază, în Azuga și Bușteni, din cauza unor probleme apărute la Stația de Tratare Apă Azuga.

În plin sezon al vacanțelor, când gradul de ocupare al hotelurilor și pensiunilor este ridicat, lipsa apei potabile poate crea dificultăți atât pentru unitățile de cazare, cât și pentru turiștii aflați la munte.

Probleme la stația de tratare a apei

Operatorul Hidro Prahova a anunțat că măsura a fost luată din cauza creșterii turbidității apei brute care ajunge la Stația de Tratare Apă Azuga.

„Hidro Prahova SA informează că, din cauza creşterii turbidităţii apei brute la Staţia de Tratare Apă Azuga, este necesară întreruperea temporară a furnizării apei potabile pentru desfăşurarea proceselor tehnologice necesare asigurării calităţii apei distribuite”, a transmis compania.

Potrivit informării oficiale, alimentarea cu apă a fost întreruptă în următoarele zone:

Azuga - parțial, pe strada Victoriei;

Bușteni - cartierele Zamora, Poiana Țapului și Piatra Arsă.

Întreruperea este programată în intervalul 17:00 – 21:00, însă operatorul avertizează că durata acesteia poate fi prelungită dacă situația o va impune.

Reprezentanții Hidro Prahova precizează că alimentarea cu apă va fi reluată progresiv, după ce parametrii de funcționare ai sistemului vor reveni la normal și apa va îndeplini toate condițiile de calitate.

Problema apare într-un moment sensibil, în plin sezon estival, când Valea Prahovei este una dintre cele mai căutate destinații turistice din România.