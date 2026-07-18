Incendii devastatoare în Canada. Alerte periculoase. Donald Trump: SUA sunt invadate în mod inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump critică situația din Canada, care invadează SUA cu aer murdar și poluat.

Donald Trump a criticat vineri Canada pentru poluarea gravă a aerului care afectează nord-estul SUA, provocată de incendii de pădure pe teritoriul acestei ţări, cu două zile înainte de finala Cupei Mondiale la fotbal, care are loc în apropiere de New York.

”Considerăm Canada responsabilă pentru faptul că nu își întreține corespunzător pădurile și arbuștii din acestea, iar Statele Unite sunt invadate în mod inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos, a cărui calitate este periculoasă și total inacceptabilă! Îl voi suna pe prim-ministru în cursul zilei pentru a afla ce va face în această privință. Costul este incalculabil! Canada a refuzat să se implice în gestionarea de bază a pădurilor și în îndepărtarea deșeurilor, știind că un astfel de refuz va duce exact la acest rezultat. Aceasta este neglijență intenționată și devine un fenomen anual, costând Statele Unite miliarde de dolari, cost al acestei poluări care trebuie în mod necesar adăugat la TARIFELE pe care Canada le plătește în prezent. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme!” este mesajul transmis de Donald Trump.

Fumul incendiilor de pădure din Canada a pătruns într-un văl gros de poluare în mai multe metropole americane, de la Chicago la Washington, trecând prin New York. Într-o suburbie a metropolei americane este programată finala Cupei Mondiale la fotbal între Spania şi Argentina duminică după-amiază.

BBC scria, vineri, că ”peste 800 de incendii de vegetație ard în Canada, alertele privind calitatea aerului extinzându-se acum spre sud, în mai multe state americane.

O pătură groasă de fum a acoperit orizonturile de la Detroit și Toronto până la New York și în New England, provocând alerte „periculoase” privind calitatea aerului în mare parte a regiunii.

Multe evenimente în aer liber au fost anulate, deoarece oficialii au îndemnat oamenii să rămână în case, subliniind ramificațiile periculoase asupra sănătății ale inhalării vaporilor.

În Canada, un incendiu din nordul provinciei Ontario a forțat locuitorii din Primele Națiuni locale să evacueze, o șefă de comunitate spunând că comunitatea ei a fost arsă în cenușă”.