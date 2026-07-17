Serbia intră în programul spațial Artemis după semnarea acordurilor la Washington

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Serbia a aderat oficial la programul spaţial Artemis, relatează vineri agenţia Tanjug.

Ministrul sârb al Afacerilor Externe, Marko Djuric, a semnat joi Acordurile Artemis la sediul NASA din Washington.

La ceremonia de semnare au luat parte, de asemenea, administratorul adjunct al agenţiei spaţiale americane, NASA, Matt Anderson, secretarul de stat adjunct al SUA pentru Oceane şi afaceri internaţionale din domeniile mediului şi ştiinţei, Wesley Brooks, ambasadorul Serbiei la Washington, Dragan Sutanovac, şi Marija Gnjatovic, reprezentantă a ministerului sârb al Ştiinţei, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării.

Pentru oamenii de ştiinţă, companiile şi instituţiile din Serbia, semnarea Acordurilor va "deschide larg uşa către participarea la unul dintre cele mai avansate programe spaţiale din lume", a declarat Djuric reporterilor, la Washington, la începutul săptămânii.

"Serbia este angajată în cercetarea spaţială paşnică şi în respectarea dreptului internaţional, astfel încât şi acest acord să contribuie la crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea noastră viitoare. Desigur, acest lucru are, de asemenea, o valoare simbolică şi o semnificaţie politică şi se înscrie în cadrul unui dialog strategic ce reprezintă un pas înainte în relaţiile sârbo-americane", a subliniat Djuric, potrivit Agerpres.

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