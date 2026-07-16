Descoperire istorică în spațiu! Pentru prima dată, astronomii detectează atmosfera unei planete asemănătoare Pământului / FOTO: magnific.com @mikayilehmedzade7

O echipă internațională de cercetători a identificat dovezi ale existenței unei atmosfere pe exoplaneta LHS 1140 b, descoperită în 2017 și situată la aproximativ 40 de ani lumină de Pământ.

Rezultatele cercetării, publicate în revista științifică Science, reprezintă un pas important în căutarea unor planete asemănătoare cu Terra, care ar putea oferi condiții favorabile apariției vieții.

Potrivit oamenilor de știință, aceasta este cea mai convingătoare dovadă obținută până acum că există lumi din afara Sistemului Solar cu temperaturi și caracteristici apropiate de cele ale Pământului.

Pentru prima dată, astronomii detectează o atmosferă asemănătoare celei terestre

Până acum, cercetătorii au reușit să identifice atmosfere pe exoplanete similare celor ale planetelor Uranus și Neptun. În cazul lui LHS 1140 b, datele indică însă o atmosferă mult mai apropiată de cea a Pământului.

Planeta are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât Terra și un diametru de circa 1,7 ori mai mare. Ea orbitează în jurul unei stele pitice roșii bătrâne și finalizează o rotație completă în numai 24,7 zile.

Analizele arată că este o planetă stâncoasă și primește aproximativ 42% din radiația pe care Pământul o primește de la Soare.

Aceste caracteristici sugerează că temperatura de la suprafață ar putea permite existența apei în stare lichidă, unul dintre elementele considerate necesare pentru apariția vieții.

LHS 1140 b ar putea fi o lume acoperită de oceane

Specialiștii cred că planeta nu seamănă perfect cu Pământul, dar ar putea reprezenta o categorie intermediară între o planetă oceanică și o gigantă înghețată.

„Ceea ce credem, şi ceea ce par să confirme noile date, este că LHS 1140 b este o planetă situată la jumătatea drumului între o planetă oceanică (acoperită în întregime de apă, cu oceane de sute de kilometri adâncime) şi o gigantă îngheţată asemănătoare cu Uranus şi Neptun, în a cărei compoziţie predomină hidrogenul”, a explicat într-un interviu acordat agenţiei EFE Jose Antonio Caballero, expert în cadrul Centrului spaniol de astrobiologie (CAB CSIC), notează Agerpres.

Heliul a oferit primul indiciu că planeta are atmosferă

Primele semnale privind existența atmosferei au fost observate în 2024, când cercetătorii au detectat scurgeri de heliu folosind spectrograful telescopului Magellan Clay din cadrul Observatorului Las Campanas din Chile.

„Heliul a constituit o dovadă clară a existenţei unei atmosfere pe o exoplanetă situată în zona locuibilă. A fost absolut emoţionant să observ spectrele de tranzit şi să-mi dau seama treptat de implicaţiile a ceea ce observam”, a afirmat Shreyas Vissapragada de la Observatorul Carnegie din California, SUA.

Potrivit studiului, straturile superioare ale atmosferei sunt dominate de heliu și conțin foarte puțin hidrogen. Alte elemente, inclusiv vaporii de apă, ar putea exista în apropierea suprafeței planetei.

O altă planetă din același sistem nu are atmosferă

Cercetătorii au analizat și exoplaneta LHS 1140 c, aflată în același sistem stelar. Aceasta este mai mică și primește o cantitate mai mare de radiație din partea stelei sale.

În cazul acestei planete, astronomii nu au găsit dovezi care să indice existența unei atmosfere.

Jose Antonio Caballero consideră că detectarea atmosferei lui LHS 1140 b deschide o nouă etapă în studiul exoplanetelor locuibile și este convins că astfel de descoperiri vor deveni tot mai frecvente.

„În sfârşit! Era şi timpul să detectăm semne ale prezenţei unei atmosfere pe o planetă asemănătoare Pământului. Adevărul este că LHS 1140 b avea toate şansele să fie prima, dar astronomii încercaseră deja de multe ori înainte, fără succes", a subliniat Caballero, care s-a arătat încrezător că vor mai urma astfel de descoperiri. „Aceasta este prima detectare, dar vor urma multe altele”, a afirmat el.