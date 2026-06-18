Schimbare de look la Adrian Veștea. Detaliul care i-a schimbat fața / foto în articol

Adrian Veștea

Adrian Veștea, propunerea pentru funcția de prim-ministru, a atras atenția nu doar prin „ascensiunea” sa politică, ci și printr-un detaliu mai puțin obișnuit pentru un politician aflat în prim-plan.

În fotografiile recente se poate observa că liberalul poartă aparat dentar, semn că a ales să urmeze un tratament ortodontic la maturitate.

În ultimii ani, tratamentele ortodontice nu mai sunt rezervate adolescenților. Tot mai mulți adulți aleg să își corecteze dantura după 40 sau chiar 50 de ani, fie din motive estetice, fie din motive medicale.

În cazul lui Adrian Veștea, noul nume aflat în centrul scenei politice, aparatul dentar este vizibil în mai multe fotografii publice recente. Detaliul nu a trecut neobservat, mai ales în contextul în care liderul se află în atenția publicului după nominalizarea pentru funcția de premier.

Medicii ortodonți spun că nu există o limită de vârstă pentru astfel de tratamente. Corectarea poziției dinților poate contribui la o masticație mai bună, la reducerea unor probleme articulare și la îmbunătățirea sănătății orale pe termen lung.

Astfel, la 52 de ani, Adrian Veștea se înscrie într-o tendință tot mai întâlnită în rândul adulților care aleg să investească în sănătatea dentară, indiferent de vârstă.

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Iată cum avea dinții înainte de a purta aparat dentar:

Iată rezultatul cu aparat dentar: