Provocările antreprenorilor din Azuga. Liliana Bojian (Carpat Inn): Avem ceva ce nu găsești în altă parte / Ce spune de voucherele de vacanță

Foto: Ovidiu Oprea

În ciuda tuturor problemelor economice din ultimii ani, antreprenorii români din turism continuă să facă investiții pentru a garanta confortul și aprecierea celor care le calcă pragul. Un exemplu relevant în acest sens este hotelul Carpat Inn din Azuga, unde se lucrează la creșterea capacității locației și a facilităților pentru vizitatori.

Romeo Almășan, managerul hotelului Carpat Inn, dar și Liliana Bojian, administratorul hotelului, au vorbit pentru DC News despre investițiile făcute în locație, după achiziționarea de acum șapte ani.

„Hotelul Carpat Inn are 34 de camere, 8 apartamente, dintre care două cu scară interioară, și 26 de camere duble sau triple. Avem spa, dotat cu o piscină generoasă, cu apa încălzită până la 29 de grade, jacuzzi cu apă la 36 de grade, salon de masaj cu terapii corporale, saună umedă și uscată și pat de masaj cu pietre de jad. De asemenea, avem piscină pentru copii, plus locuri de joacă. În plus, pentru cei mici, mai ales în sezon și în vacanță, avem activități zilnice diverse“, a precizat Romeo Almășan.

„Programul piscinei este până la ora 21:00 - 22:00, iar după aceste ore, turiștii pot închiria contra cost o zonă de piscină privată, în care sunt numai ei. Avem mai multe pachete, dintre care unul cu platouri cu brânzeturi și o sticlă de prosecco sau șampanie“, a explicat managerul hotelului.

În ceea ce privește mâncarea, Hotelul Carpat Inn oferă toate cele trei mese, micul dejun fiind bufet suedez. Preparatele sunt în general axate pe mâncarea românească tradițională, potrivit lui Romeo Almășan.

„Noi investim mult atât în imagine, cât și în condiții. Recent am renovat zece camere, am schimbat absolut tot, de la mochetă până la mobilier, iar acum avem câteva lucrări de fațadă. Am mărit salonul de mic dejun, l-am făcut mai încăpător și mai frumos. Urmează sala de conferință și restaurantul. Turiștii pot să servească la Hotelul Carpat Inn atât micul dejun, cât și prânzul și cina. Micul dejun e bufet suedez, iar restaurantul se deschide începând cu ora 13.00“, a punctat managerul, adăugând că „avem o echipă de bucătari care știu ceea ce fac și în general ne axăm pe mâncare românească tradițională“.

Turiștii care calcă pragul hotelului Carpat Inn vin în special din București, Constanța și Galați, dar și „din afara granițelor, în general din Israel, Anglia și Germania“.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Avantajele de a vizita Azuga în locul altor stațiuni de pe Valea Prahovei

Odinioară un oraș industrial, Azuga încearcă în prezent să-și găsească locul în pleiada de stațiuni turistice de pe Valea Prahovei, iar în acest sens se mândrește cu cea mai frumoasă vedere către Crucea Caraiman. Monumentul Eroilor poate fi văzut de la balcoanele de pe partea vestică a Hotelului Carpat Inn.

„Aparent, Azuga nu se compară cu Poiana Brașov sau Sinaia, dar are ceva ce nu găsești acolo, liniștea și peisajele. Hotelul este situat la o altitudine de 900 de metri, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru noi, deoarece priveliștea către Munții Baiului și către Bucegi, către Crucea Caraiman, nu o regăsești în altă parte.

Anul acesta se va deschide și Chalet Carpat Inn, o locație superbă, care va avea opt camere. Este mai sus decât hotelul. De asemenea, în hotel dorim să mărim numărul de camere cu încă 8, iar sala de conferință să crească de la un număr de 80 de persoane, la un număr de 120 de persoane“, a punctat administratorul Liliana Bojian.

Criza bugetară și taxarea mediului de afaceri au afectat turismul în Azuga

Criza bugetară din ultimul an, scăderea puterii de cumpărare a românilor și creșterea taxelor pentru antreprenori au lovit mediul de afaceri din turism, însă chiar și așa reprezentanții hotelului Carpat Inn rămân încrezători că lucrurile vor reveni la normal.

„Efectele crizei bugetare se simt și aici. Am scăzut puțin față de anul trecut, cu 20%, dar prin promovare, prin noi condiții și facilități, sperăm să contrabalansăm“, a punctat Romeo Almășan.

„Anul acesta, antreprenorii sunt supuși mai multor provocări. În primul rând e vorba de DN1, care ar trebui traversat poate puțin mai repede, pentru că în perioadele de vârf, DN-ul se traversează extraordinar de greu. Mai nou, o problemă cu care se confruntă absolut toți antreprenorii din turism e reprezentată de taxele mărite, cărora cu greu le facem față.

Avem o colaborare bună cu administrația locală, iar în ultima perioadă am găsit înțelegere și ne-am ajutat reciproc. Una dintre cele mai mari probleme ale zonei e reprezentată de urși, care sperăm să se rezolve în curând“, a punctat Liliana Bojian.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Voucherele de vacanță, de un real folos pentru turismul din România

Problemele devin însă serioase atunci când vorbim de voucherele de vacanță. De la 1 ianuarie 2026, valoarea nominală a voucherelor de vacanță pentru bugetari a scăzut la 800 de lei și s-a eliminat obligativitatea de co-plată din anii anteriori, salariții fiind obligați să achiziționeze pachete de minim 1.600 de lei pentru a le putea folosi. În plus, pragul de eligibilitate a fost coborât, iar în prezent beneficiază de acestea doar angajații din sectorul public cu salarii nete de bază de până la 6.000 de lei lunar. Plafonul din urmă cu un an era de 8.000 de lei.

„În privința voucherelor de vacanță, care de anul trecut s-au înjumătățit, s-a observat o diminuare (n.r. a numărului de turiști). Primim vouchere de vacanță, dar turiștii care le utilizează s-au împuținat. Clar au fost de folos pentru noi. S-a cunoscut în gradul de ocupare, aveam turiști în cursul săptămânii care acum nu mai vin“, a punctat Romeo Almășan, care le-a transmis și un mesaj politicienilor: „Să le dea drumul, din nou, cât mai repede, la valoarea inițială“.

„Înjumătățirea sumei pentru voucherele de vacanță este o mare problemă. De când s-au redus și s-a schimbat sistemul, într-adevăr, numărul turiștilor a scăzut foarte mult. Unii spun că trebuiau scoase, alții că trebuie date. Părerea mea e că aceste vouchere au ajutat turismul, mai ales acest turism din localități mai mici“, a mai precizat, pentru DC News, Liliana Bojian, administratorul hotelului Carpat Inn din Azuga.

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Decontările voucherelor de vacanță, reduse cu aproape 62% în primele cinci luni din 2026

Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor și centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism, turismul continuă să înregistreze o contracție vizibilă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primele cinci luni din 2026, decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% față de aceeași perioadă din 2025. Raportat la fiecare lună în parte, scăderea medie a fost de - 60,3%, cea mai accentuată fiind în luna mai: - 70,3%.

Decontările voucherelor de vacanță, reduse cu aproape 62% în primele cinci luni din 2026

Comparând aceste date cu cifrele înregistrate în primele cinci luni din 2025, observăm scăderi totale semnificative pe ambele paliere:

Emitere: O scădere de -8,8% (de la 221,051,228.33 lei în 2025)

Decontare: O scădere accentuată de -61,6% (de la 557,084,532.78 lei în 2025)

Valoarea voucherelor achiziționate de angajatori a scăzut cu 8,8% față de aceeași perioadă din 2025, aproximativ 7% în medie, la nivelul lunilor analizate, în timp ce valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice s-a redus cu 61,6%, de la 557,1 milioane lei la 214,5 milioane lei.

Diferența este explicată și de modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță începând cu acest an. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari, prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri nete sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere.

În aceste condiții, reducerea moderată a ritmului de achiziție a voucherelor de către angajatori este însoțită de o diminuare mult mai accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie.

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deși emiterea voucherelor de vacanță a înregistrat o scădere relativ redusă, de aproximativ 9%, decontările către unitățile turistice s-au diminuat cu peste 61% în primele cinci luni ale anului. Trebuie să ținem cont că în 2025 deja valoarea voucherelor scăzuse de la 1600 la 800 lei. Deci scăderea în continuare a valorii voucherelor acordate reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari și decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie. Acest declin afectează direct lichiditatea operatorilor din turism și reduce efectul economic pe care acest program l-a generat în ultimii ani, ”a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

Președintele ANAT, Cristian Bărhălescu: Eliminarea sistemului de co-plată stimulează turismul intern

Contrar problemelor enunțate de tot mai mulți reprezentanți din turism, președintele ANAT, Cristian Bărhălescu, a declarat în urmă cu două luni, în exclusivitate pentru DC News, că eliminarea sistemului de co-plată pentru tichetele de vacanță stimulează turismul intern.

„Pentru tichetele de vacanță, anul trecut s-a pus acea piedică de 800 de lei co-plată. Acum este scoasă. Este un mare avantaj și cu siguranță trebuie să le spunem celor care au companii private că pot să asigure până la 6 salarii minime având o impozitare mică și o disponibilitate mai mare a acestor sume.

E bine să se dea aceste tichete de vacanță, tichete care sunt, de fapt, un stimulent al călătoriilor în România și în egală măsură un stimulent al fiscalizării traficului turistic, ceea ce ne ajută pe toți, deoarece vedem cine și cum călătorește în țară“, a punctat, pentru DC News, Cristian Bărhălescu, președintele ANAT.