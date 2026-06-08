Topul orașelor cu cea mai bună mâncare din lume în 2026. Destinația care ocupă primul loc

Lima, capitala Peru. Sursa foto: Agerpres

Gastronomia a devenit un criteriu tot mai important în alegerea destinațiilor de vacanță, iar un nou clasament arată unde se mănâncă cel mai bine în lume în 2026.

În planificarea unui itinerar de călătorie, fiecare turist își stabilește obiectivele în funcție de atracțiile pe care le oferă un oraș. Unii aleg să își petreacă întreaga zi explorând un sit istoric sau urcând un munte până la un punct de belvedere spectaculos.

Alți turiști își concentrează atenția, pe de altă parte, asupra unui singur element: mâncarea. Explorarea unui oraș prin gastronomie oferă o perspectivă directă asupra locului respectiv, o experiență „gustativă” a culturii sale.

Descoperă care sunt cele mai apreciate orașe gastronomice din lume în 2026.

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Lima, în fruntea clasamentului

Orașul Lima, din Peru, ocupă primul loc. Considerat pe scară largă capitala culinară a Americii Latine, acest oraș de coastă este cunoscut pentru preparate pe bază de pește și fructe de mare, precum ceviche, dar și pentru causa Limeña, un preparat rece din straturi de cartof. Pentru cei care urmăresc și accesibilitatea, Lima a fost desemnat cel mai ieftin oraș pentru luat masa dintre cele 20 incluse în clasamentul Time Out, o publicație internațională de lifestyle urban, potrivit CNN.

Pentru realizarea clasamentului, Time Out a chestionat 24.000 de locuitori din 150 de orașe din întreaga lume, analizând calitatea restaurantelor și a mâncării, accesibilitatea prețurilor și cultura culinară locală. Editorii și experții publicației au filtrat rezultatele, incluzând doar orașele cu cel mai mare scor din fiecare țară.

Bangkok, Thailanda, pe locul secund

Pe locul al doilea, pentru al doilea an consecutiv, se află Bangkok, capitala Thailandei, recunoscută pentru o „cultură a street food-ului de neegalat”.

Orașul oferă combinații intense de arome dulci, picante, acre și sărate, iar multe preparate costă mai puțin de cinci dolari.

Mexico City, pe podium

Mexico City, capitala Mexicoului, ocupă locul al treilea, cu o scenă culinară diversă, de la restaurante fine dining la piețe stradale tradiționale. Preparatul taco al pastor, realizat din carne de porc și ananas, este celebrat printr-un „coridor al taco-ului” situat pe Lorenzo Boturini, o zonă de 12 blocuri din estul orașului.

Londra, primul oraș european din clasament

Pe locul al patrulea se află Londra, considerată unul dintre cele mai diverse orașe gastronomice din lume. Aici pot fi găsite bucătării din aproape toate regiunile lumii, reunite într-un singur oraș.

Londra a obținut cel mai mare scor în ceea ce privește calitatea restaurantelor, conform evaluărilor localnicilor. Borough Market, una dintre cele mai vechi piețe alimentare din oraș, datând din secolul al XII-lea, este considerat un obiectiv important pentru vizitatori.

Barcelona, pe locul 5

Barcelona, Spania, închide top 5, cu o scenă culinară influențată puternic de tradiția mediteraneană. Piețele locale și bucătăria catalană contribuie la reputația orașului ca destinație gastronomică de top.

Printre preparatele locale se numără pa amb tomàquet (pâine cu roșii) și patatas bravas.

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Orașe care completează Top 20

6. Ho Chi Minh City, Vietnam

7. Melbourne, Australia

8. Beijing, China

9. Atena, Grecia

10. Lisabona, Portugalia

11. Cape Town, Africa de Sud

12. Osaka, Japonia

13. Bangalore, India

14. Napoli, Italia

15. New York City, Statele Unite

16. Hong Kong

17. Buenos Aires, Argentina

18. Marsilia, Franța

19. Copenhaga, Danemarca

20. Medellín, Columbia

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